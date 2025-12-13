La rivoluzione dell’effimero che riduce l’attenzione, cancella l’approfondimento e trasforma il giornalismo in una corsa senza respiro

Viviamo in un tempo in cui tutto deve scorrere, tutto deve scomparire e tutto deve essere sostituito nel giro di poche ore.

Eccoci alla quarta puntata del nostro percorso (qui la prima, seconda e terza puntata), dedicata a un fenomeno che sta cambiando non solo il giornalismo, ma il modo stesso in cui percepiamo il mondo: la nascita dell’informazione effimera, progettata per durare meno della nostra attenzione.

La notizia non è più un fatto: è un contenuto che si consuma in fretta

Storie che scadono in 24 ore, reel da 6 secondi, clip che vivono a colpi di swipe.

L’informazione permanente — quella che richiedeva lettura, contesto, confronto — lascia spazio a un modello che premia solo ciò che è immediato e, soprattutto, temporaneo.

La domanda non è più “che cosa è successo?”. La domanda è: “quanto dura il tuo contenuto?”.

L’approfondimento è un lusso per pochi: la maggioranza vive di micro-clip

La verità scomoda è che la maggior parte degli utenti non legge più articoli, inchieste, approfondimenti. Scorre.

Assorbe pezzi di realtà senza ordine, senza gerarchia, senza verifica. Un video di cinque secondi può influenzare più di una pagina di analisi, semplicemente perché appare nel momento giusto e svanisce subito dopo, lasciando solo una traccia emotiva.

L’illusione di essere informati perché si scrolla molto

Mai come oggi siamo convinti di sapere, proprio mentre sappiamo sempre meno. Il paradosso è brutale: più contenuti consumiamo, meno li comprendiamo. Più tempo passiamo nel flusso, meno tempo dedichiamo al significato.

È l’informazione come fast-food: ti riempie ma non ti nutre.

Ma non è colpa degli utenti, è il design delle piattaforme a imporre questo ritmo. La durata ideale di un contenuto, oggi, è quella che permette di non annoiarti prima di averlo finito.

Quali argomenti restano fuori da questa logica? Tutti quelli importanti.

Il giornalismo costretto a correre dietro all’irreale

Testate, redazioni, reporter inseguono un flusso che non si ferma mai. Non contano più i fatti, conta la rapidità. Non conta più la verifica, conta l’uscita. Non conta più la profondità, conta l’adattamento al formato.

È una corsa disumana, che trasforma il giornalista in un produttore di clip — e non di contenuti.

Questa è l’epoca dell’effimero: un’informazione che evapora, non si sedimenta, non costruisce memoria.

E mentre ci abituiamo alla leggerezza permanente, rischiamo di perdere la capacità stessa di capire.

Nella prossima puntata vedremo chi guadagna davvero da questo caos: non gli utenti, non i giornali, ma un modello economico perfettamente calibrato sulla disinformazione come business.