Nel panorama in continua evoluzione delle piccole e medie imprese, la gestione dei flussi finanziari e dei crediti commerciali è cruciale per il successo aziendale. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale si sono aperte nuove opportunità per migliorare l'efficienza, ridurre i rischi e sostenere la crescita delle Pmi. Si discuterà di questo nel corso del convegno intitolato “La gestione dei flussi finanziari e dei crediti commerciali nell'era dell'Ai. Scenari futuri, nuove metodologie, nuovi strumenti a supporto delle Pmi”.

Organizzato da Fidens Srl unitamente alla Sistemi Spa di Torino e con il contributo dell'Università della Calabria, vede anche il supporto di altre due realtà calabresi, la EVO-BI srl e la New Program srl.

L’appuntamento è per lunedì 23 ottobre al Grand hotel Domus di Rende, in via Bernini. Si parte alle 9 con la registrazione dei partecipanti – l’ingresso è previsto solo su invito – e i lavori andranno avanti fino alle 13.

A relazionare saranno: il professor Francesco Scarcello dell’Università della Calabria, su “Intelligenza artificiale: le nuove frontiere”; la professoressa Antonella Guzzo dell’Unical su “Soluzioni data drive per l’ottimizzazione delle strategie aziendali”; l’ingegner Pietro Pallone della New Program srl su "La programmazione delle spese del personale: il ruolo degli HRMS"; la dottoressa Angelica Romeo della Fidens srl su “Ottimizzare la tesoreria aziendale: strategie e best practice”; il dottor Lorenzo Marchese della Sistemi Spa di Torino su “Il ruolo dell’Erp nella gestione finanziaria aziendale”; l’ingegner Imma Straface della EVO-BI srl su “Nuovi strumenti per la gestione del credito commerciale”.

Saranno loro a dipingere un quadro dei cambiamenti attuali e futuri, delle metodologie emergenti e degli strumenti a disposizione delle piccole e medie imprese nell’era dell’intelligenza artificiale.