Il Prefetto di Perugia Antonio Reppucci al centro delle polemiche per alcune frasi pronunciate in occasione di un convegno sulla tossicodipendenza

PERUGIA - Una serie di dichiarazioni infelici, seguite da inutili tentativi di chiarirne il vero significato. Nulla da fare per l'ex Prefetto di Cosenza e Catanzaro Antonio Reppucci, rimosso dall'incarico di Prefetto di Perugia a causa di alcune frasi pronunciate durante un convegno sulla tossicodipendenza. "La madre del drogato è una fallita", avrebbe dichiarato Reppucci durante il suo intervento, scatenando l'ira del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha provveduto a decretare la rimozione del Prefetto del capoluogo umbro dal suo attuale incarico. Il Ministro Alfano, in una nota diffusa nella serata di sabato, ha definito le frasi pronunciate da Reppucci «gravi e inaccettabili». A chiudere la vicenda il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha affidato a un tweet la gratitudine nei confronti del titolare del dicastero dell'Interno per il tempestivo intervento.