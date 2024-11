Negli ultimi giorni, la Calabria è stata colpita da un intenso sciame sismico, avvertito in tutta la regione. Gli esperti sono al lavoro per monitorare la situazione e comprendere le implicazioni future. Ne parleremo alle 14:30 a Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri. In collegamento con lo studio Domenico Costarella, dg della Protezione Civile. Da Cirò, l'inviata Rossella Galati sarà assieme al sindaco Mario Sculco e ad altri ospiti del territorio.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.