Appuntamento domani per la traversata tra Capo Peloro e Cannitello. Obiettivo sensibilizzare sulla malattia e raccogliere fondi per le diverse realtà che offrono assistenza e servizi a chi ne è affetto

Un gruppo di persone con il Parkinson, familiari e neurologi affronterà domani la traversata dello Stretto di Messina a nuoto. La Swim for Parkinson è organizzata da Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus con il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

L'iniziativa ha il duplice obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa e di raccogliere fondi in favore delle diverse realtà che sul territorio offrono assistenza e servizi dedicati a coloro che ne sono affetti.

Saranno complessivamente 30 gli impavidi nuotatori, provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero, che percorreranno, chi per intero, chi in staffetta, i quasi 4.000 metri che separano Capo Peloro da Cannitello. Un'impresa giunta alla quarta edizione che rappresenta un'occasione per avvicinare altre persone con il Parkinson alla pratica sportiva e un momento unico di condivisione tra malati, familiari e medici.