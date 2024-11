La foto pubblicata dal presidente della Regione in un post su facebook. In primo piano le boccette di Evo spedite in orbita per sperimentare le reazioni

«Apri gli occhi: vedrai la Calabria dallo spazio! Foto scattata da Samantha Cristoforetti qualche giorno prima del suo rientro sulla terra». Così in un post su facenook il presidente della Regione Roberto Occhiuto pubblica la foto della Calabria immortalata nello scatto spettacolare dell'astronauta italiana.

In primo piano delle boccette di Olio Evo che il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), insieme a Coldiretti, Unaprol e ASi, ha spedito nello spazio per sperimentare le reazioni dell’Evo in ambiente spaziale. «Le bottigliette - continua il presidente Occhiuto nel post - contengono olio di quattro regioni, tra cui la Calabria. Spaziale!»