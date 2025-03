Il quotidiano The Sun dedica una pagina al volo della compagnia low cost che da Stansed arriva in Calabria. Occhiuto: «Regione riconosciuta tra le mete europee in maggiore espansione, a contribuire a questo slancio anche le nuove rotte aeree»

«La Calabria è stata riconosciuta tra le mete europee in maggiore espansione per il 2025, grazie a un aumento rilevante dell’interesse turistico. A contribuire a questo slancio, anche le nuove rotte aeree – come quelle operate da Ryanair su Reggio Calabria – che facilitano l’arrivo di visitatori da tutta Europa».

A scriverlo su un post facebook è il presidente della Regione Roberto Occhiuto che riporta la pagina del quotidiano britannico The Sun che esalta la Calabria e Reggio facilmente raggiungibile da Stansted con un volo Ryanair «a partire da soli £14,99».

Ma non solo il costo del biglietto aereo è un motivo per scoprire la città dello Stretto. «With everything from beaches and waterparks to mountains and museums, this city break has it all» scrive il giornale britannico. C’è il mare, la montagna, i musei.

Un posto particolare poi è riservato alla gastronomia locale che gli appassionati apprezzeranno specialmente gli amanti del vino (Foodies are sure to enjoy the local cuisine, especially any wine drinkers). Classificata al quarto posto tra le città più convenienti per acquistare vino per il The Sun «you can pick up a high-end bottle from just £3» (puoi acquistare una bottiglia di alta qualità a partire da soli £3).