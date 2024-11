La struttura sarà collocata in prossimità dell’attuale rifugio in località Martorana. La decisione presa dalla conferenza dei sindaci

L'istituzione del canile sanitario baricentrico provinciale è stata deliberata nel corso della Conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone che si è tenuta nella sala consiliare. La struttura - si legge in una nota del Comune capoluogo - innovativa per il territorio provinciale, sarà ubicata in prossimità dell’attuale canile rifugio comunale in località Martorana.

I fondi per il canile provinciale

È già previsto un finanziamento regionale di 90mila euro e la restante quota sarà suddivisa equamente in base al numero degli abitanti tra i comuni della provincia di Crotone che aderiranno al progetto Una struttura moderna - si legge ancora - dove sarà possibile effettuare l’identificazione e contestuale iscrizione in anagrafe dei cani randagi, la visita clinica con la relativa compilazione di una scheda clinico – segnaletica, interventi terapeutici clinici urgenti, interventi di profilassi e sarà possibile effettuare la sterilizzazione dei cani randagi impattando in maniera significativa su una problematica sociale importantissima come quello del randagismo.

Un progetto effettuato in collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale ed approvato all’unanimità da parte dei sindaci della Conferenza. Il successivo passo - viene specificato - sarà l’approvazione del progetto da parte dei servizi veterinari e successivamente lo stesso verrà inviato dal commissario straordinario dell’Asp alla Regione Calabria.