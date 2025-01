Lotteria Italia, in Calabria si festeggia con due biglietti di quarta categoria del valore di 20mila. Mentre tutta Italia attendeva l’estrazione dei premi di prima categoria annunciati durante la diretta della trasmissione “Affari tuoi” andata in onda su Rai Uno, condotta da Stefano De Martino, con la vittoria del primo premio da 5 milioni che è stato venduto presso l'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49.

I premi di 20mila euro a Corigliano-Rossano e Vibo Valentia

La sorpresa arriva spulciando l'elenco di tutti i 280 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A poter festeggiare a Corigliano-Rossano è il fortunato possessore del biglietto numero P393145 venduto nella città jonica. Fa festa anche Vibo Valentia con il tagliando numero E176146.