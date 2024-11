L'ufficiale della Capitaneria di Porto di Napoli Paolo Fedele, vibonese d'origine, ha concluso il suo incarico a Napoli e si appresta al trasferimento a Roma alla sede del Ministero dell'Ambiente diretta dall'ammiraglio Pietro Vella. Per lungo tempo ha operato a Vibo Marina e nel corso della sua carriera si è reso protagonista di tante operazioni importanti e alcune gli sono costate delle minacce come quelle arrivate dopo il sequestro degli ormeggi abusivi a Mergellina.

«La nostra città avrebbe ancora tremendamente bisogno di una persona come lui – commenta il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Verdi) -. Che, però, continui la propria missione a Napoli o a Roma, gli auguriamo di portare sempre alta la bandiera della legalità, la sua bandiera. Stima e onore per uomini come lui».

«È una grande perdita per la città di Napoli». Così Fulvio Martusciello, coordinatore campano di Forza Italia. «Protagonista di tante operazioni brillanti che hanno messo sotto scacco gruppi criminali dediti ad attività abusive lungo la costa partenopea, sia in mare che sulle spiagge – ricorda Martusciello - Fedele è stato oggetto anche di gravi intimidazioni. La lotta contro ogni forma di illegalità - per il coordinatore forzista - rimarrà la testimonianza del grande impegno che può dedicare a Napoli anche chi non vi è nato o vissuto prima. Ci auguriamo - conclude Martusciello - che chi lo sostituirà prosegua con la stessa tenacia ed uguale dedizione il suo lavoro».