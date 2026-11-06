L’Università degli Studi “Magna Græcia” conferirà la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli. La solenne cerimonia si terrà mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Campus universitario “S. Venuta” di Catanzaro.

L’evento, moderato da Domenico Gareri, si aprirà con l’introduzione e i saluti del Magnifico Rettore, prof. Giovanni Cuda. Alle ore 11.15 seguirà la laudatio affidata al prof. Antonino Mantineo, ordinario di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico dell’Ateneo, dal titolo “Don Mimmo: testimone di legalità e costruttore di speranza”. Alle ore 11.45 il Cardinale Battaglia terrà la lectio magistralis dal titolo “La Cattedra degli ultimi: la dignità prima del merito. Costituzione e Vangelo davanti alla persona”.

Alle 12.30 si terrà il conferimento ufficiale della laurea, a cui seguirà l’esibizione del Coro dell’Università “Magna Græcia”.

La cerimonia si concluderà con un momento dedicato all’arte: alle ore 12.45 il prof. Giuseppe Giglio, storico dell’arte e curatore, presenterà la mostra “Fragili Meraviglie” con una visita guidata.

L’Università Magna Græcia conferma così la propria attenzione ai temi della legalità, della dignità della persona e dell’impegno civile, riconoscendo il valore della testimonianza e dell’opera del Cardinale Battaglia.