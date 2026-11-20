Evento intenso con un grande protagonista del territorio calabrese: il maestro orafo Gerardo Sacco. L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria tiene a battesimo la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dal tema «Dal talento all’eccellenza» e conferisce la Laurea Magistrale Honoris Causa in «Design per le culture mediterranee» a Gerardo Sacco, celebre ambasciatore dell'artigianato artistico e della cultura mediterranea nel mondo. L’Aula Magna Quistelli – con un qualificatissimo parterre di autorità, tra le quali la presidente della CRUI, professoressa Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università di Ferrara – vibra di emozione per la lezione di vita di Gerardo Sacco: un giovane «garzone» che nel laboratorio orafo costruisce quel sogno che lo porterà lontano, realizzando, a meno di dieci anni, la sua prima collana. Al contempo, attraverso le parole del Rettore, l’Ateneo reggino raccoglie le speranze concrete dei giovani che qui trovano un punto di riferimento sempre più solido per il loro futuro. Un Ateneo che registra progressi sul fronte dell’occupabilità, segna un trend di immatricolazioni in salita esponenziale e scala posizioni nei ranking delle università italiane: terza, nella classifica Censis 2026-2027, fra gli atenei statali fino a 10 mila iscritti; prima per borse e interventi a favore degli studenti e seconda per strutture.

Ad aprire la cerimonia è stato il rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti che, nel dare il benvenuto al qualificatissimo auditorio, ha ripreso il tema dell’inaugurazione, affermando: «Nella nostra visione ogni giovane possiede un talento. L’eccellenza matura attraverso studio, ricerca, lavoro, confronto e la possibilità di accedere ad esperienze di qualità. La storia umana e professionale del maestro Gerardo Sacco testimonia la strada che percorre il talento per divenire eccellenza. È proprio questa la responsabilità di un “ateneo di prossimità” quale è orgogliosamente il nostro: creare opportunità e rendere accessibile la formazione, collegando le esigenze locali alle reti nazionali e internazionali della conoscenza». Due le direttrici rilanciate dal rettore Zimbalatti nella sua articolata prolusione: qualità della formazione e potenziamento dell’offerta formativa con percorsi di qualità, docenti, strutture e servizi adeguati che alimentano la fiducia di famiglie e studenti. «I corsi di studio sono passati dai 22 del 2022-2023 agli attuali 28, con il progressivo aggiornamento di tutti gli ordinamenti rispetto all’evoluzione delle conoscenze e ai fabbisogni formativi e professionali. Le competenze della ricerca e dei laboratori alimentano questo rinnovamento, portando nelle aule contenuti, metodi e strumenti aggiornati che coinvolgono gli studenti nella costruzione di un sapere che deve saper comprenderne gli strumenti, verificarne i risultati e usarli con autonomia di giudizio. In questo quadro – osserva il rettore – si inserisce anche la nostra attenzione verso le scienze della vita. Da quest’anno accademico, è attivo il corso di laurea triennale interdisciplinare in Biotecnologie per la Sostenibilità e prosegue la ricerca di soluzioni sostenibili per ampliare l’offerta nell’area medica con l’attivazione del corso in Medicina e Chirurgia». Seppur ancora provvisori e, quindi, destinati a crescere, i dati illustrati dal rettore Giuseppe Zimbalatti sono eloquenti. «Nel corrente anno accademico, la Mediterranea ha superato i 6.100 iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, con un incremento del 6% sul dato finale dello scorso anno e del 26% su quello di tre anni fa. Di questi oltre il 60% sono donne. Le matricole sono salite oltre quota 1.850, con un incremento dell’11% sul dato finale dello scorso anno e del 46% su quello di tre anni fa. Considerando inoltre gli studenti di corsi interateneo, dottorati di ricerca, master, specializzazione, abilitazione dei docenti e delle altre attività formative, la comunità studentesca supera le 7.500 unità». Ed è tutto in attivo il confronto con gli atenei italiani non telematici considerati nel loro valore medio. «Tra l’anno accademico 2021-2022 e il 2025-2026 gli iscritti al primo anno sono cresciuti di circa il 44%, a fronte di una crescita del 5,5% del valore medio nazionale. Gli immatricolati puri, cioè i giovani che entrano per la prima volta nel sistema universitario, sono cresciuti di circa il 48%, a fronte di una crescita del 3% del valore medio nazionale. Per gli avvii di carriera, il nostro tasso di crescita – ha rilevato il rettore – è stato dunque circa otto volte quello medio nazionale e cinque volte quello medio dell’area meridionale. Gli iscritti complessivi sono aumentati del 17%, contro il 4% del valore medio nazionale». Richiamo importante di Zimbalatti è il diritto allo studio quale elemento di ulteriore qualificazione dell’Università «che riduce la distanza fra talento e disponibilità economiche attraverso borse, trasporti gratuiti e sostegno alla residenzialità. Negli ultimi anni tutti gli studenti idonei sono stati beneficiari della borsa di studio e lo scorso anno accademico l’agevolazione è stata erogata a oltre il 35% degli iscritti. In questa prospettiva si colloca il “Reddito di Merito – Incentivo all’eccellenza per studenti meritevoli”, sostenuto dalla Regione Calabria: importi mensili da 500 a 1.000 euro di cui beneficeranno, già da quest’anno, 468 studenti». Non meno significativo il dato sulla residenzialità che, grazie agli incentivi ministeriali all’housing universitario, registra l'attivazione di ulteriori 500 posti letto, cui si aggiungeranno quelli del futuro Campus del Mediterraneo, iniziativa per la quale il Rettore ha inteso ringraziare il deputato, oggi sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro per il sostegno fondamentale al progetto. Orientamento, competenze trasversali, biblioteche, job placement e mobilità internazionale si uniscono ai servizi sanitari, counseling psicologico e sportelli riservati e gratuiti per chi subisce molestie, discriminazioni o vive disagi.

Tutte iniziative che contribuiscono a rendere la vita in Ateneo sicura e rispettosa della dignità di ciascuno. «Occorre che all’impegno dell’Università corrisponda un’adeguata risposta della città. Le migliaia di giovani che frequentano le nostre sedi, belle e panoramiche, chiedono minore isolamento – rileva il rettore, fissando nuovi e sfidanti obiettivi – e quindi la realizzazione di collegamenti funzionali e servizi rapidi di massa, occasioni di partecipazione e di opportunità lavorative. Noi, con semplicità ma con insistenza, chiediamo di sostituire all’ormai cronica apatia un impegno più incisivo, con priorità, tempi e responsabilità riconoscibili, per sostenere finalmente insieme il diritto allo studio, l’economia urbana e la qualità della vita». Emerge il profilo di un Ateneo in espansione ed in crescita, consapevole delle proprie criticità e capace di affrontarle. Ma resta una contraddizione. «Molti atenei meridionali faticano a garantire ricambio generazionale e crescita anche in presenza di conclamate disponibilità di bilancio, come nel caso nostro. Sulle possibilità di reclutamento – fa presente il rettore Zimbalatti – pesa il sistema della contribuzione studentesca, caratterizzato negli atenei meridionali da un’elevata quota di esoneri, tra cui quelli previsti dalla cosiddetta “no tax area”. Negli Atenei meridionali la percentuale di esenzione è del 60-70%. Nel nostro caso è del 65% circa. Negli Atenei del Centro-Nord è del 35-40%. Una sacrosanta scelta nazionale di equità sociale esige non soltanto risorse adeguate ma soprattutto una equa ed etica ripartizione, nel doveroso rispetto dell’autonomia universitaria. Paradossale che proprio dove il sostegno agli studenti è più necessario, si riduca la capacità delle università a garantirlo». Con l’impegno a proseguire con determinazione e senso di responsabilità nella costante ricerca di margini di miglioramento, il rettore ha rivolto un sentito ringraziamento al direttore Generale, ing. Pietro Foti, per il suo forte impulso all'azione amministrativa; a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, al centinaio di giovani del servizio civile universale; all’intera comunità universitaria, agli organi centrali, alle strutture e le rappresentanze con particolare riguardo al Consiglio degli Studenti; al Coro Polifonico della Mediterranea. In conclusione, il richiamo di Zimbalatti è all’impegno civile dei giovani testimoniato dallo studente Alfredo Marco Caccamo, recentemente insignito dell’onorificenza di Alfiere del Lavoro. «Il suo esempio ci ricorda come le capacità personali trovino un’espressione preziosa anche nell’attenzione agli altri e nella responsabilità verso la comunità».

A seguire, la prof.ssa Laura Ramaciotti, presidente della CRUI, ha rimarcato «il valore importante che esprime oggi l’Università Mediterranea di Reggio Calabria in un momento di transizione così complesso e complicato per le tante variabili esogene negative che impattano anche sulla nostra quotidianità e sulle nostre istituzioni. I risultati che il rettore Zimbalatti ci ha illustrato sono di assoluto rilievo: una crescita del 48% in territori che soffrono una criticità anche dal punto di vista dello sviluppo industriale è un elemento assolutamente da valorizzare, indicativo del fatto che alla guida degli Atenei ci siano persone assolutamente responsabili, consapevoli e determinate nel promuovere la conoscenza quale motore del territorio».

Significativa la richiesta del presidente del Consiglio degli Studenti Andrea Fuda: «La nostra Università Mediterranea deve continuare a essere una vera e propria fucina di competenze, di spirito critico e di skill concrete, realmente spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni. Accanto alla qualità didattica e alla cura della dimensione umana dello studente, occorre uno sforzo condiviso affinché Reggio Calabria diventi nel breve-medio periodo una vera città universitaria, dotata di servizi strutturali efficienti».

Alla laudatio di Aurora Pisano, docente del corso di studio in Design, è seguita la lectio magistralis del maestro orafo Gerardo Sacco che ha ammesso: «Oggi è davvero una emozione difficile da raccontare». Parte da qui un viaggio di memoria; aneddoti ed incontri straordinari. Da Luciano Pavarotti e Elisabeth Taylor a Franco Zeffirelli, del quale ha ricordato gli insegnamenti: sulla scena, anche un gioiello deve raccontare un personaggio, dialogando con i costumi, le luci e le emozioni. Ma l’insegnamento principe – ha affermato – resta quello della madre: «I soldi si guadagnano con il sudore del proprio lavoro». Nasce da qui il sogno che coltiva nel laboratorio orafo: «Un luogo dove le mani possono creare qualcosa di bello: trasformare l’esperienza in conoscenza».

Gerardo Sacco richiama il forte legame con la sua terra: Crotone, la Calabria, la Magna Grecia e il Mediterraneo. «È in questo patrimonio di storia, arte e tradizioni che ho trovato la mia ispirazione, cercando di reinterpretarne i simboli e dare loro nuova vita. Per me, che sono nato e cresciuto davanti al mare, il Mediterraneo non è soltanto una fonte inesauribile di ispirazione, ma un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di proteggere e tramandare alle future generazioni». Altrettanto forte il valore della resilienza. «Più il mio lavoro viaggiava lontano, più sentivo forte il legame con le mie origini. Perché ogni mio gioiello ha portato con sé, nel mondo, un piccolo frammento della mia Calabria: della sua storia; della sua cultura e delle sue tradizioni». Centrale il rapporto con i giovani. «L’esperienza, se non viene trasmessa, rischia di andare perduta. Per questo amo incontrare gli studenti, entrare nelle scuole e nelle università: mostrare loro quanto lavoro, pazienza e passione si nascondano dietro un gioiello. Un’impresa artigiana continua a vivere se qualcuno, domani, saprà raccoglierne il testimone. Ma il mio investimento più grande è stato nelle persone, soprattutto nei giovani, il vero patrimonio della mia azienda». Da qui il senso alto della responsabilità sociale, ambientale e culturale del suo lavoro: «Custodire e dare nuova vita alla memoria, alle tradizioni ed alla cultura della mia terra».

Il maestro nel concludere ha ringraziato la sua famiglia e i collaboratori, rivolgendo un pensiero pieno d’amore alla madre e alla moglie Anna. «Ma, soprattutto – ammette – ringrazio di cuore questa prestigiosa Università e il Magnifico Rettore per avermi conferito un riconoscimento che mai avrei immaginato di ricevere quando, a dieci anni, realizzavo la mia prima collana. Considero questa Laurea un omaggio non soltanto alla mia storia, ma anche al mondo dell’artigianato, al sapere delle mani e alla mia amata terra».

La cerimonia è proseguita con la lettura della motivazione del conferimento della laurea magistralis honoris causa da parte di Consuelo Nava, direttrice del Dipartimento di Architettura e Design, che ha sottolineato la capacità del maestro Gerardo Sacco di coniugare tradizione e innovazione, unita a un forte spirito imprenditoriale e che ne fanno un modello di riferimento per le nuove generazioni di designer e artigiani. La sua figura – ha aggiunto – è un'ispirazione per tutti coloro che desiderano dedicarsi alla valorizzazione del made in Italy e alla promozione della cultura del Mediterraneo. Un profilo che collima perfettamente con quella del laureato magistrale in Design per le culture Mediterranee». La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pergamene a quattro nuovi professori emeriti: Felice Antonio Costabile, professore di diritto romano; Francesca Fatta, professoressa di disegno; Dario Lo Bosco, professore di Strade, Ferrovie ed Aeroporti, oggi Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering; Francesca Moraci, professoressa di urbanistica. «A loro va la nostra riconoscenza per aver contribuito a rendere la Mediterranea il luogo di talenti ed eccellenze che è diventato», ha sottolineato il rettore Giuseppe Zimbalatti.