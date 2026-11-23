Per intervenire in trasmissioni televisive, radiofoniche o podcast su procedimenti aperti sarà necessaria un’autorizzazione preventiva. La modifica supera il criterio della partecipazione continuativa e occasionale e solleva interrogativi sui limiti del potere del Csm e sulla tutela dell’articolo 21 della Costituzione

Il Csm ha deciso che giudici e pm dovranno chiedere il permesso, con settimane d'anticipo, per andare in tv, in radio o in un podcast se si parla di processi aperti. È un controllo preventivo sulla parola, proprio quello che la Costituzione ha voluto lasciarsi alle spalle.

Mercoledì 18 novembre il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato l'aggiornamento della circolare sugli incarichi extragiudiziari. Un atto tecnico, di quelli che non finiscono nei telegiornali. E infatti è passato in silenzio fino a stamattina, quando il Fatto Quotidiano ha letto con attenzione una clausola riscritta.

D'ora in poi un magistrato in servizio dovrà chiedere l'autorizzazione al Csm per partecipare, "anche se gratuita", a trasmissioni televisive, radiofoniche o diffuse in rete, "da chiunque gestite", che riguardino procedimenti di cui è stato titolare oppure "specifiche vicende giudiziarie ancora non definite". Un talk show, un programma radio, un podcast, una diretta sui social: se si parla di un'inchiesta aperta o di un processo in corso, il giudice o il pm che vuole esserci deve prima ottenere il nullaosta. Chi non lo fa rischia un procedimento disciplinare.

Fino a mercoledì non era così. La regola precedente chiedeva l'autorizzazione solo a chi partecipava in modo "programmato, continuativo e non occasionale". L'ospite fisso, il magistrato con la rubrica settimanale. Aveva una logica: quella è un'attività stabile, quasi un secondo mestiere, e sui secondi mestieri il Csm ha il dovere di vigilare. Adesso basta una sola apparizione. Non conta più quanto spesso parli, conta di cosa parli.

Con questo passaggio la norma cambia natura. Smette di regolare un incarico e comincia a controllare un contenuto. E lo controlla prima.

Anche i tempi dicono molto. Il capo dell'ufficio ha dieci giorni per dare il suo parere, il consiglio giudiziario altri trenta. Poi servono l'istruttoria e la decisione del Consiglio, per le quali non c'è un termine. Quaranta giorni, nella migliore delle ipotesi, per sapere se si può accettare un invito. La cronaca non aspetta quaranta giorni. Un'ordinanza fa discutere oggi, una sentenza divide il paese domani, e quando arriva il permesso la trasmissione è andata in onda da un pezzo. Più che un'autorizzazione, è un divieto con una procedura intorno.

Veniamo alla Costituzione. L'articolo 21 dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tutti, magistrati compresi. La Corte costituzionale lo ha chiarito già nel 1981, con la sentenza numero 100: chi indossa la toga gode delle stesse libertà di ogni altro cittadino. La funzione può giustificare dei limiti, perché anche l'imparzialità e l'indipendenza sono valori costituzionali, e dunque al giudice si chiedono equilibrio e misura. Ma la Corte ha parlato di equilibrio da bilanciare caso per caso, non di un lasciapassare da ottenere in anticipo.

L'autorizzazione preventiva è lo strumento che la nostra Carta guarda con più sospetto. Per la stampa la esclude in modo esplicito: non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Quella frase l'hanno scritta i costituenti, che ricordavano bene il Ventennio, quando per pubblicare serviva il visto di qualcuno. Nessuno pensa che il Csm sia il Minculpop. Però il meccanismo, un organo che stabilisce in anticipo chi può parlare e di cosa, viene da quella famiglia.

C'è poi un problema di forma, che in diritto è sostanza. La nuova regola sta in una circolare, cioè in un atto che il Csm si dà per applicare in modo uniforme la legge sull'ordinamento giudiziario. La legge, il vecchio articolo 16, vieta ai magistrati di assumere incarichi senza autorizzazione. Ma andare in tv per un'ora non è un incarico. È parlare. E una libertà fondamentale si può limitare con una legge del Parlamento, non con una delibera che l'organo di autogoverno scrive per sé. Lo stesso Csm, nella circolare del 2015, aveva messo nero su bianco che di regola la partecipazione a trasmissioni radiotelevisive non richiede alcuna autorizzazione, perché è espressione di diritti fondamentali. Undici anni dopo, la Costituzione è la stessa, e nessuno ha spiegato perché quei diritti oggi valgano meno.

Si dirà che un problema esiste. È vero. In questi anni qualche magistrato ha confuso la funzione con la notorietà, e certi salotti televisivi trasformano i processi in serie a puntate. Ma per questo gli strumenti ci sono già. Il codice disciplinare punisce il magistrato che rilascia dichiarazioni o interviste sulle persone coinvolte in procedimenti in corso, quando ne lede indebitamente i diritti. Le norme sulla presunzione d'innocenza hanno già chiuso le procure dentro un perimetro di comunicati e conferenze stampa eccezionali. Chi sbaglia può essere chiamato a risponderne dopo. La nuova clausola aggiunge soltanto il controllo prima, e lo applica a tutti, anche a chi non ha mai detto una parola fuori posto.

La parte che dovrebbe preoccupare di più è un'altra. La formula "vicende giudiziarie ancora non definite" è larghissima. In un paese dove un processo può durare dieci anni, quasi tutto è ancora non definito. Un giudice che volesse spiegare alla radio come funziona una misura cautelare, partendo dal caso di cui tutti parlano, dovrebbe chiedere il permesso. Un pm invitato a discutere di una riforma della giustizia, se nel programma si cita un'inchiesta, anche. E chi stabilisce se una trasmissione "tratta" una vicenda? Il Csm, caso per caso, con una discrezionalità che nessuna legge delimita. Quando c'è di mezzo una sanzione, una norma vaga produce soprattutto prudenza. Il magistrato che non vuole rischiare non chiede, e resta a casa. La Corte di Strasburgo lo chiama effetto dissuasivo e ne tiene conto quando giudica se un limite alla libertà di espressione è proporzionato. Il silenzio arriva da solo, senza bisogno di vietare niente.

Intanto, negli stessi studi televisivi, si continuerà a parlare di giustizia. Ci saranno avvocati, politici, giornalisti, consulenti di parte. Mancherà chi i processi li fa ogni giorno e potrebbe raccontarli dall'interno, spiegarne i tempi e i limiti, difenderli dalle semplificazioni. Chi guarda avrà meno informazioni, e nessuna garanzia in più. La magistratura, che da anni si sente sotto assedio, avrà rinunciato da sola alla possibilità di spiegarsi.

Per decenni sono stati i magistrati a denunciare le leggi bavaglio della politica. Stavolta il bavaglio lo ha approvato il loro organo di autogoverno, senza che nessuno se ne accorgesse. Secondo le prime ricostruzioni la modifica ha sollevato dubbi anche tra alcuni consiglieri, e si parla già di correttivi. Ritoccare i tempi o limare una parola, però, non basta. Il problema è l'idea stessa che per parlare in pubblico serva un permesso.

La circolare è un atto amministrativo e può essere impugnata davanti al giudice amministrativo. Prima o poi qualcuno lo farà. Nel frattempo resta una domanda, ed è meglio porsela adesso: se un organo di garanzia può decidere chi va in tv e di cosa parla, quale sarà il prossimo argomento per cui servirà un nullaosta?