Uno dei luoghi più belli della Calabria, caratterizzato dall’iconico Scoglio dell’Ulivarella, duramente colpito dai cicloni dei giorni scorsi. Avviato il processo di recupero e rinascita, l'amministrazione comunale: «Priorità il ripristino rapido di sicurezza e fruibilità»

Il susseguirsi dei cicloni Harry, Ulrike e Oriana ha colpito con particolare intensità il litorale di Palmi, determinando danni rilevanti lungo diversi tratti della fascia costiera. Uno dei luoghi più belli della Calabria, caratterizzato dall’iconico Scoglio dell’Ulivarella, attraversa momenti difficili, con le criticità che gravano sugli abitanti e gli imprenditori della zona. In seguito agli avversi eventi meteorologici, l’amministrazione comunale fa il punto della situazione, analizzando le azioni intraprese per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità. Si avvia, quindi, il processo di recupero e rinascita per ridare al litorale la bellezza che merita.

«È stata disposta la chiusura del tratto di lungomare compreso tra la Lampara e l’Ulivarella per consentire le necessarie verifiche tecniche e operare in condizioni di sicurezza – specificano dall’amministrazione comunale -. Proseguono senza interruzioni le attività di rimozione di sabbia e detriti e la pulizia straordinaria delle aree colpite, dalla Tonnara a Pietrenere, con interventi continui per il ripristino della piena fruibilità. Nel tratto interessato dagli eventi erano già in corso lavori di riqualificazione del lungomare. Il progetto in corso sarà sottoposto a ulteriori verifiche tecniche e ad adeguamenti conseguenti agli eventi straordinari registrati, al fine di garantirne piena efficacia e massima sicurezza nel tempo».

Parallelamente è in corso la trasmissione dei dati necessari per l’attivazione della procedura finalizzata al riconoscimento dello stato di calamità naturale.

«È attivo un confronto continuo con gli operatori economici e con i cittadini, attraverso sopralluoghi e momenti di ascolto, per condividere le scelte operative e accompagnare il percorso di ripristino – garantisce l’amministrazione comunale -. La priorità è il ripristino quanto più rapido possibile delle condizioni di sicurezza e piena fruibilità delle aree interessate. Si continua a lavorare, senza sosta».