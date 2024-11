La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità per la giornata del 9 febbraio dove viene annunciato uno stato di allerta arancione nelle aree del Reggino e gialla sul resto della regione. Già dalla giornata di ieri, le previsioni meteo, riportavano nevicate su quasi tutta la regione con fiocchi fino a 200 metri.

Nel bollettino si legge: «Piogge diffuse e temporali sparsi su Cala 3, 4, 7 e 8. Piogge sparse e temporali isolati su Cala 1, 2, 5 e 6. Nevicate al di sopra dei 500 - 700 metri con apporti al suolo da deboli a moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta; Forti mareggiate lungo le coste esposte».

Scuole chiuse nel Reggino

A seguito della pubblicazione con apposita ordinanza sindacale in corso di pubblicazione è stata disposta la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado a Reggio Calabria. «La Protezione Civile comunale, che monitorerà l’evolversi della situazione, raccomanda di evitare si stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate», si legge nella nota diffusa del Comune. «Per ogni necessità - si legge ancora nella nota - sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della polizia locale 0965 53004. La Protezione Civile Comunale e la Polizia locale monitoreranno l’evolversi della situazione».

Scuole chiuse anche a Villa San Giovanni, Palizzi, Scilla, Bagnara, Stilo, Cinquefrondi, Brancaleone, Bova Marina, Cittanova, Antonimina, Ferruzzano e Canolo. Mentre ad Anoia banchi vuoti sia domani che venerdì.

Scuole chiuse anche a Siderno dove l'amministrazione comunale ha invitato «tutti i cittadini ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Già da mezzanotte sono previste anche raffiche di vento superiori ai 100 km/h. Si raccomanda la massima prudenza evitando sottopassi e attraversamenti sul lungomare, vista la previsione di forti mareggiate».

Scuole chiuse nel Cosentino

Freddo, neve e maltempo anche nel Cosentino. A San Giovanni in Fiore il sindaco Rosaria Succurro ha deciso che le scuole, già chiuse oggi, resteranno inaccessibili anche domani 9 febbraio.

San Giovanni in Fiore



Nella giornata odierna le scuole sono rimaste chiuse ad Acri dove continua a nevicare e dove i banchi resteranno vuoti anche domani. Istituti scolastici chiusi da oggi fino all'11 febbraio anche a Longobucco. Domani, invece, istituti scolastici chiusi ad Acquaformosa, San Giorgio Albanese, San Demetrio Corone e Santa Sofia d'Epiro.

Scuole chiuse nel Catanzarese

La situazione alle 18 a Sersale

Anche a Sersale, in provincia di Catanzaro, il Comune ha deciso di tenere le scuole chiuse domani 9 febbraio. Stessa cosa a Cerva, Chiaravalle, Torre di Ruggiero, Cardinale e Petronà.

Scuole chiuse nel Vibonese

Visto il messaggio diramato dall’Arpacal, che prevede un livello di allerta di tipo arancione per diversi territori comunali, tra i quali Serra San Bruno, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Sorianello e Gerocarne.

Scuole chiuse nel Crotonese

Vista l'allerta meteo anche a Cotronei «tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nella giornata di domani 9 febbraio 2023, resteranno chiuse». È quanto si legge in una nota. «La viabilità - continua il comunicato del Comune di Cotronei - potrebbe essere precaria in alcuni tratti, nonostante la presenza di mezzi spazzaneve e spargisale in tutto il territorio comunale».

I banchi resteranno vuoti anche in parte del territorio comunale di Petilia Policastro, in particolare «le scuole di ogni ordine e grado della Frazione Pagliarelle, nella giornata di domani 9 febbraio 2023, resteranno chiuse». Scuole chiuse anche Verzino.