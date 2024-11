Una perturbazione nordafricana è attesa a partire dalle prime ore di giovedì in corrispondenza dei rilievi e lungo i settori costieri meridionali ed orientali. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte

Una perturbazione in arrivo dal nord Africa porterà nelle prossime ore venti forti sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, venti forti e di burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, specie in corrispondenza dei rilievi e lungo i settori costieri meridionali ed orientali. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte

Le previsioni

Tempo stabile sulle nostre regioni per via della presenza di un campo di alte pressioni. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì, è atteso il transito di nubi alte e stratificate che tenderanno a velare il cielo, preludio ad un peggioramento nel weekend sulla Sicilia e poi sulla Calabria per una perturbazione afro mediterranea.