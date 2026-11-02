La prima neve della stagione raggiunge le montagne calabresi. Nel primo pomeriggio di oggi, 2 novembre, le precipitazioni hanno cominciato a imbiancare le vette del Pollino e della Sila, regalando i primi scorci invernali in quota. Un cambiamento legato al passaggio del vortice ciclonico Agneta, che sta interessando la regione con piogge, temporali e un sensibile abbassamento delle temperature.

Sul Pollino si registra una leggera spolverata su Serra del Prete, mentre sulla Sila sono arrivati i primi accumuli al suolo. In particolare, la neve ha interessato Codecola di Coppo, a 1.880 metri di altitudine, nei pressi dell'arrivo degli impianti di risalita di Lorica, nel comprensorio sciistico di Botte Donato. Qui la temperatura ha raggiunto appena 0,1 gradi. La vetta di Botte Donato, che con i suoi 1.928 metri rappresenta il punto più alto dell'altopiano silano, si prepara così a indossare il primo abito invernale della stagione. Prima nevicata stagionale alle quote più alte della Sila Grande.

Le precipitazioni nevose, almeno per il momento, interessano le quote più elevate, mentre il peggioramento meteorologico si manifesta anche con piogge e temporali su diverse aree della Calabria. Particolarmente sensibile il calo termico lungo la fascia ionica settentrionale.