Grande riconoscimento per l’informazione e la squadra del network LaC in campo per le Regionali. Dallo speciale sul canale 11 alle nostre testate, tantissimi hanno scelto i nostri canali per seguire in tempo reale lo spoglio

Grande riscontro per l’informazione del network LaC, che ha registrato nella giornata di ieri numeri record sia in Tv che sulle piattaforme web e social. La maratona elettorale in diretta è stata seguita da centinaia di migliaia di persone, diventando un punto di riferimento per i calabresi (e non solo), che hanno scelto LaC non solo per informarsi, ma anche per commentare a caldo la competizione elettorale. Oltre alla diretta, ad essere premiati sono stati anche gli aggiornamenti costanti su affluenza, risultati e preferenze, che hanno trovato ampia diffusione online grazie a una landing dedicata.

Nel dettaglio: la somma totale dei contatti per la maratona elettorale pomeridiana su LaC Tv è stata di 500.000.

La somma totale dei contatti per la prima serata speciale elezioni è stata di 100.000. Questo risultato ci ha consentito di essere la rete più vista durante tutta la giornata con 200.000 contatti medi netti.

Boom di accessi anche per le testate web del gruppo: nella sola giornata di ieri sfiorate le 500mila visualizzazioni, un dato in crescita anche oggi, con migliaia di utenti connessi per seguire tutti gli sviluppi post-voto, dall'analisi delle preferenze alla composizione del nuovo Consiglio regionale.

Durante il weekend elettorale, le piattaforme social del gruppo hanno registrato 9,7 milioni di impression sui contenuti legati alle elezioni per il rinnovo della giunta regionale: un numero incredibile di utenti con accessi registrati dai paesi europei e del nord America, che hanno seguito le elezioni dai canali social di LaC e delle testate locali del network.