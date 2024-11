Per l’analisi del testo la scelta del Miur è ricaduta su una poesia di Giorgio Caproni, sugli anni Cinquanta e Sessanta per il tema storico. Disattese le previsioni

Per 505.686 studenti il suono della campanella di entrata a scuola oggi ha segnato l'inizio degli esami di maturità. Esami da incubo, protagonisti di film e canzoni. Esami che chiudono il ciclo scolastico legato all’adolescenza e tracciano una linea di demarcazione importante con il mondo del lavoro o dell’università. Sempre che si riesca a superarli.



Le tracce. Oggi l’inizio delle prove scritte con il tema di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Sei le ore di tempo a disposizione. Per l’analisi del testo la scelta del Miur è ricaduta su una poesia di Giorgio Caproni, sugli anni Cinquanta e Sessanta per il tema storico. E poi, ancora, nuove tecnologie e lavoro, robotica e futuro, per il tema scientifico; la natura tra minaccia e idillio in arte e letteratura per il saggio breve artistico e letterario. Infine, per il saggio storico politico, spazio a disastri e ricostruzione. Tracce che hanno smentito in toto le previsioni degli studenti.





Domani si tornerà tra i banchi per il secondo scritto. Il 26 toccherà alla terza prova. Quarta prova scritta, per gli indirizzi in cui è prevista, il 27 giugno.

Tiziana Bagnato