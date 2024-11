Sono poco meno di 19mila gli studenti calabresi, su mezzo milione in tutta Italia, che in queste ore stanno affrontando la prima prova dell'Esame di Stato. Nel dettaglio si tratta di 18.797 ragazzi: questa mattina si sono presentati 3.305 maturandi in provincia di Catanzaro, 6.689 in provincia di Cosenza, 1.657 in provincia di Crotone, 5.543 in provincia di Reggio Calabria, 1.603 in provincia di Vibo Valentia. In tutta la Calabria sono 540 le commissioni d'esame insediate già da diversi giorni.

Un dato in particolare rende unica la situazione della Calabria: la regione infatti è quella che in Italia ha la più alta percentuale di candidati esterni, con oltre mille privatisti (il 5,5% del totale). Per tutti i maturandi stamattina sono arrivati gli auguri delle istituzioni. Dal ministro dell'Istruzione Valditara alla premier Meloni. Agli studenti calabresi anche l'in bocca al lupo della vicepresidente della Regione Calabria con delega alla cultura Giusi Princi, che ha anche auspicato rimangano nella propria terra per dare un contributo alla sua crescita.

Domani i maturandi affronteranno la seconda prova scritta e poi il colloquio orale: un esame di Stato che è ritornato ormai definitivamente nella normalità dopo la fase tormentata dell'emergenza sanitaria. Intanto oggi, la prova di italiano con sette tracce proposte: tra gli autori Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo ma anche Piero Angela e Oriana Fallaci.