È successo a Cosenza. Protagonista un ragazzo polacco che frequenta l’istituto tecnico Da Vinci-Nitti

COSENZA - Uno studente ha sostenuto, a Cosenza, la prova orale di maturità con un drone progettato e realizzato con la stampante 3D della scuola. Protagonista un ragazzo polacco, Nowok Mateusz Marek, studente dell'istituto tecnico con indirizzo di grafica e comunicazione Da Vinci-Nitti diretto da Graziella Cammalleri.

«La costruzione - ha spiegato in una nota Bruno Gioffrè, docente di grafica e comunicazione - è stato il frutto di una necessità. Per realizzare immagini dall'alto, la scuola ne aveva acquistato uno professionale, forse troppo per studenti inesperti. E infatti è andato distrutto. Abbiamo pensato che potevamo progettarne e costruirne uno noi con la stampante 3D. E così è cominciato il lavoro dello studente, durato 6 mesi, che ha preso la mosse all'interno di un'attività di laboratorio intensa avviata da 3 anni, anche con stage in aziende».

Gli studenti hanno anche costruito i pezzi sostitutivi. Il voto ancora non c'è ma tutti, a scuola, sono convinti che l'esame sia andato benissimo.