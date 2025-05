La posizione è netta e visibile, appuntata sul bavero della giacca: la spilla con la scritta “Si vota sì” non lascia spazio a dubbi. Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, arriva a Cosenza con un messaggio forte, ribadendo l’impegno del sindacato nella promozione del referendum su lavoro e cittadinanza, previsto per l’8 e 9 giugno. Prima di intervenire in piazza Kennedy, Landini ha incontrato cittadini e attivisti nella parrocchia di Sant’Aniello, cuore dell’area urbana cosentina, confermando il ruolo guida della Cgil nella mobilitazione.

«Dobbiamo cambiare le leggi e a diversità di altre forme di elezione il voto del referendum mette il cittadino nella condizione di poter decidere: non si vota per qualcuno, si vota per il futuro». Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha introdotto il suo arrivo nella Parrocchia di S. Aniello ai nostri microfoni. Temi caldissimi quelli del referendum, soprattutto in una terra come la Calabria in cui il lavoro è precario. «Bisogna capire - spiega il sindacalista - che cambiare queste leggi, abrogare queste leggi ha anche l'effetto di migliorare per milioni di persone immediatamente i loro diritti e la loro condizione».

Maurizio Landini a Cosenza, presente anche il Vescovo Checchinato

Non mancano ovviamente le polemiche sull'astensione, parte presa da numerosi esponenti del Governo Meloni che invitano ad andare al mare piuttosto che andare alle urne. «Io credo - spiega ancora Maurizio Landini davanti alla parrocchia di S. Aniello a Cosenza - che se chi dice di non andare a votare ha anche delle responsabilità politiche e istituzionali, io credo che non sia solo un errore ma sia proprio anche grave».

All'incontro, moderato da Alfonso Senatore, presente anche il Vescovo della Diocesi di Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato. «Credo sia giusto - spiega Checchinato - rinnovare l'impegno di andare a votare. Innanzitutto perché è un impegno che caratterizza il nostro essere cittadini e poi per andare a votare possibilmente sì perché questi referendum sono a favore del lavoro, dei lavoratori e del futuro». Dopo i saluti di Don Salvatore Fuscaldo, parroco di Sant'Aniello, tre interventi che si sono alternati molto brevemente prima dell'intervento di Landini. Gli argomenti trattati sono stati lavoro in uscita dal mondo universitario, futuro delle giovani generazioni e cittadinanza