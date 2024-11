L'ex consigliere comunale cosentino del Pse: «Il disservizio dipende esclusivamente da una mancata o errata organizzazione degli uffici della Regione Calabria»

«L'assessore al lavoro della Regione Calabria ha affermato stamattina alla rubrica del Tg3 Buongiorno Regione che il problema per il programma garanzia giovani è la mancata comunicazione da parte delle strutture di base ovvero centri per l'impiego e enti accreditati dei codici Iban. È alquanto grave che l'assessore non conosce le procedure del programma garanzia giovani. Infatti la procedura non prevede alcun pagamento tramite codice IBAN ma attraverso assegni inviati dall'INPS ai giovani presso gli indirizzi già comunicati».



È quanto afferma Giuseppe Mazzuca. «Il disservizio dunque dipende esclusivamente da una mancata o errata organizzazione degli uffici della Regione Calabria che non riescono a gestire il flusso di informazioni e successivi pagamenti. La situazione è grave e il termine del 28 febbraio fissato dal Presidente Oliverio si avvicina inesorabilmente senza che i nostri ragazzi abbiano ricevuto quanto gli spetta dalla Regione. Ci sono ancora circa 3000 giovani calabresi che hanno effettuato i tirocini e che ancora aspettano il pagamento degli stessi con conseguenze gravi sulla loro condizione. In una regione con la disoccupazione giovanile al 40% è intollerabile vedere tanti ragazzi che non riescono ad essere pagati per le prestazioni effettuate ormai mesi e mesi fa.



Se la conoscenza dell'assessore è quella che ha detto stamattina tuttavia non c'è speranza, siamo condannati alla disperazione e all’emigrazione giovanile».