Interruzione per lavori programmati, ma il gestore della rete elettrica non aveva preventivamente informato la popolazione

Otto ore senza elettricità. In una giornata fredda e senza preavviso. Il disservizio dell’Enel ha riguardato la frazione Rosario dell’abitato di Mendicino, alle porte di Cosenza. A restare privi di energia non solo un centinaio di famiglie, ma anche una farmacia, le attività commerciali ed uno dei plessi dell’istituto comprensivo, ospitante la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

La lettera di protesta

I gravi disagi sarebbero riconducibili ad alcuni lavori programmati. E però, secondo quanto scrive il sindaco Antonio Palermo, in una lettera di lamentela indirizzata all’Enel a nome della comunità, in merito a tali lavori non era stata offerta un’adeguata informazione né al municipio, né ai residenti. «La mancata erogazione dell’energia elettrica comporta gravi problemi per le famiglie – sottolinea il primo cittadino – soprattutto in quelle dove sono presenti bambini e persone anziane, resi ancora più gravi dal fatto che l’interruzione è avvenuta senza alcun preavviso. Vi diffido – conclude il sindaco – ad informare la popolazione, con la massima pubblicizzazione di tali vostri interventi, notiziandone con congruo anticipo l’amministrazione, affinché possano essere ridotti i disagi per i cittadini».