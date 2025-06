In occasione del Vergari Day sono state ufficializzate le personalità che si sono distinte per impegno, creatività e radicamento culturale

Un successo di partecipazione ed un entusiasmo travolgente la quarta edizione di “Ambasciatori di Calabria”, celebrata in occasione del Vergari Day presso la suggestiva località Acquafrisca, all’interno della Riserva Naturale Regionale del Vergari, a Mesoraca, in provincia di Crotone. Un momento che ha unito paesaggio, narrazione, esperienze immersive e condivisione di valori identitari, ed anche quest’anno si è identificato come uno dei momenti simbolici più importanti per la valorizzazione del territorio calabrese e delle sue eccellenze umane.

Durante la giornata sono stati ufficializzati i nuovi Ambasciatori di Calabria, figure rappresentative per impegno, creatività e radicamento culturale: Sarafine, cantante e performer calabrese, vincitrice di “X Factor Italia 2023” e voce contemporanea dell’anima meridionale; Giacomo Triglia, regista e sceneggiatore, autore di videoclip per i più grandi artisti italiani; Domenico Mazzotta, fondatore del brand Independent Republic; Armando Bossio e Eugenio Vairo, sindaco e vice sindaco di Cleto, esempio virtuoso di rigenerazione urbana e culturale nei borghi calabresi; Simona Lo Bianco, la direttrice del bene FAI più visitato d’Italia “I Giganti della Sila”; Alessandro Astorino, ideatore de La Cena Straordinaria, evento che unisce enogastronomia, storytelling e territorio.

Un’esperienza ricca di significato per ospiti e creator digitali, la Riserva del Vergari ha fatto da cornice a un intenso programma di esperienze sensoriali e narrative per gli ospiti e i creator digitali presenti. Gli ospiti hanno vissuto percorsi tra natura e archeologia, laboratori, degustazioni a km zero, escursioni guidate, performance musicali e momenti di confronto che hanno rafforzato il legame tra persone e luoghi. Ambasciatori di Calabria continua così il suo cammino, intrecciando storie, paesaggi ed emozioni, con un’unica direzione: una Calabria raccontata da chi la vive e la ama ogni giorno.

Roberto Tesoriere, presidente della neonata associazione, ha commentato: «l’entusiasmo che abbiamo respirato in questi giorni è la prova che esiste una Calabria viva, coraggiosa e orgogliosa delle sue radici. Con l’associazione vogliamo dare continuità a questo movimento: a breve convocheremo un incontro con tutti gli Ambasciatori nominati per definire insieme le linee guida egli obiettivi futuri. La promozione della Calabria sarà sempre il nostro cuore pulsante, con iniziative che uniscano le energie migliori di questa terra».

Salvatore Borzacchiello, vice presidente dell’associazione e responsabile della comunicazione, ha spiegato: «abbiamo davanti una grande sfida comunicativa: dare voce autentica alla Calabria. Per questo, nella selezione dei futuri Ambasciatori, cercheremo persone credibili, coerenti, capaci di raccontare il territorio con passione, rispetto e originalità. Puntiamo su figure che già vivono l’attivismo culturale, sociale o digitale in maniera genuina. Stiamo lavorando a una strategia di comunicazione integrata per valorizzare ogni voce della nostra rete, con eventi, campagne digitali e nuove collaborazioni».