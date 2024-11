Puntuale ma non su tutti i cellulari. L'alert di simulazione allarme annunciato a più riprese dalla Protezione civile è stato diramato a mezzogiorno preciso, arrivando sui dispositivi con un particolare identificativo sonoro. Di certo non ha raggiunto proprio ogni smartphone ed iphone attivo sul territorio regionale come previsto: all'interno del comando regionale dei Vigili del fuoco di Catanzaro, giusto per stare nell'ambiente, sono stati in tanti a non averlo ricevuto sui propri apparati mobili.

Una curiosità: i calabresi sono rimasti piuttosto tranquilli, forse perché ben informati. Nelle sale operative provinciali del 115 di Catanzaro, Cosenza, Reggio e Vibo nessuna chiamata d'allarme tantomeno segnali di panico. Solo quella di Crotone ha ricevuto le telefonate di qualche anziano, preoccupato soprattutto dal particolare cicalino del telefono accompagnato dal comune messaggio di allerta (comunque esplicativo).