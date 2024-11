Dopo diversi giorni o addirittura settimane con tempo stabile e clima molto anomalo per il mese di ottobre, ecco che all'orizzonte si intravede un netto cambio di circolazione per l'Italia e per la nostra Regione. A partire dal 3 novembre un nucleo di aria fredda scivolerà dal nord Atlantico verso le Isole Britanniche, attraversando la Francia e raggiungendo l'Italia nel fine settimana, con la formazione di un vortice di bassa pressione che evolverà molto rapidamente verso l'Adriatico.

Stando agli ultimi aggiornamenti, ciò apporterà maltempo a tratti intenso sulla Calabria specie tirrenica con pioggia forte in sconfinamento verso il resto della Regione accompagnata da forti venti e da un deciso calo termico. Ad oggi sono previste infatti temperature in calo di circa 8-9°C con valori che si andranno a portare al di sotto delle medie stagionali: si avranno dunque temperature di circa 5°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che durante le ore diurne non si supereranno i 17°C lungo le coste, con valori minimi diffusamente al di sotto dei 10°C. Questa però non sarà la cosiddetta svolta autunnale, in quanto dalla prossima settimana si intravede una nuova espansione dell'anticiclone con tempo nuovamente stabile ovunque.