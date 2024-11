La timeline scandita in un recente decreto regionale: il termine inizialmente previsto per il 2020 era già slittato al 2023, ora spunta un'altra scadenza. Costituito il gruppo di lavoro in supporto del rup, intanto arrivano le risorse per compensare l'aumento dei prezzi delle materie prime

Ancora un anno prima di poter vedere completata la metropolitana di superficie di Catanzaro, opera il cui taglio del nastro è stato più volte rimandato nel corso degli anni. Nel 2017 la consegna dei lavori con il termine inizialmente previsto per il 2020, poi un nuovo rinvio al 2023 e adesso spunta una nuova data, il 30 aprile 2025, quale nuovo orizzonte temporale entro cui concludere i lavori, utili a ricucire una mobilità divenuta ormai sfilacciata nella città capoluogo.

Nuove scadenze

La nuova timeline viene scandita in un recente decreto licenziato dal dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria che, proprio in ragione della nuova scadenza, ha formalizzato la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro in supporto del rup. Un ruolo svolto fino alla scorsa estate da Salvatore Siviglia, dirigente del dipartimento Ambiente, e poi transitato nelle competenze di Claudio Moroni, dirigente del dipartimento infrastrutture e lavori pubblici.

Cammino accidentato

L’opera ha incontrato diversi ostacoli lungo il suo cammino che hanno, infine, determinato ritardi nel raggiungimento del traguardo: il ritrovamento di reperti archeologici durante la campagna di scavi con la scoperta dei resti di una villa magnogreca, la bonifica di ordigni bellici, poi lo stop imposto dal covid e infine la lievitazione dei prezzi generata dalla guerra esplosa nell’est Europa.

Nuove risorse

Proprio per far fronte al rincaro dei costi dei materiali di costruzione, di recente la Regione ha avuto accesso a risorse per la compensazione delle spese. Si tratta di 840mila euro resi disponibili dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, attraverso un decreto, sono stati trasferiti sul bilancio regionale a disposizione per il completamento dell’opera.