VIDEO | La struttura si pone in uscita dalla galleria e in raccordo con la stazione di Dulcino che collegherà il quartiere Germaneto. La campata è di circa 50 metri sul corso d’acqua, il viadotto lungo circa 380 metri

Si è completato questo pomeriggio il varo delle travi che sormontano la strada provinciale e il torrente Fiumarella a Catanzaro, parte dell’intervento per la realizzazione della metropolitana di superficie. L’operazione era resa complessa dal montaggio delle travi al di sopra dell’arteria stradale.

Questo pomeriggio il traffico veicolare è stato sospeso per realizzare l’intervento in sicurezza. In particolare, è stato realizzato il viadotto dove transiterà la metropolitana di superficie in uscita dalla galleria e in raccordo con la stazione di Dulcino che metterà in collegamento il quartiere Sala con il quartiere Germeneto.

Dopo la realizzazione della galleria, la posa delle travi rappresentava l’operazione a più alto coefficiente di difficoltà. «Oggi abbiamo ripreso il varo delle travi del viadotto, è un risultato particolarmente importante perché il viadotto rappresenta insieme alla galleria l’opera più importante di tutto l’intervento» ha spiegato Domenico Angotti, il direttore dei lavori.

«Sono due opere particolarmente complesse, abbiamo una campata di circa 50 metri sulla Fiumarella, già varata, di cui oggi due che hanno una complessità intrinseca operativa legata al fatto che dobbiamo attraversare due strade normalmente aperte al traffico veicolare. Abbiamo avuto anche difficoltà di approvvigionamento del sistema di varo, mi riferisco alla gru perché sono sistemi importanti che hanno dovuto attraversare territori non vicini a noi e però oggi sono giunti. La trave è stata montata a terra, si compone di due travi e della terza che verrà varata nei prossimi giorni a completamento del viadotto, come pile e come impalcato. Complessivamente si tratta di un viadotto lungo 380 metri circa con pile fino a 15 metri che consente di scavalcare il torrente Fiumarella, scavalcare la viabilità e raccordare la linea C con la linea B e A della metropolitana»ha concluso Angotti.