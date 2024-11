Vincenzo Benito Vittorio Maria Vacalebre aveva sporto formale querela nei confronti del massmediologo per la sue affermazioni sulla manifestazione avvenuta ad Archi. Invitato a partecipare alla trasmissione “Gli Intoccabili” ha rifiutato il confronto

La vicenda ha origine ieri, quando la testata online "Stretto web" ha reso noto che Vincenzo Benito Vittorio Maria Vacalebre, della formazione politica di destra Alleanza Calabrese, aveva sporto formale querela nei confronti del massmediologo, ideatore e conduttore de Gli Intoccabili, per le sue affermazioni sulla manifestazione avvenuta ad Archi in merito alla vicenda dei migranti ospiti dell'ex università.



Raggiunto telefonicamente alle ore 19.10 dal coautore del programma, Alberto Micelotta, il rappresentante del movimento politico reggino, Vacalebre ha rifiutato l'invito ad un confronto pubblico durante la puntata del cinque novembre in onda in diretta a partire dalle ore 21.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre calabrese e in streaming su www.lactv.it.



La motivazione? “Non abbiamo necessità di dare spiegazioni del nostro operato, né di chiarire alcunché rispetto alle nostre attività”, ha risposto Vacalebre, durante la chiamata, pur ringraziando per l'invito. Si attendono ora dunque le evoluzioni della vicenda giudiziaria.