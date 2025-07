L’artista, tra i maggiori esponenti della musica popolare in Italia, ha preso parte a Buongiorno in Calabria, il format in onda ogni giorno dalla postazione allestita nella hall arrivi dell’aeroporto internazionale su iniziativa del gruppo Diemmecom in collaborazione con Sacal

È attraverso la musica che il cantautore Mimmo Cavallaro racconta da anni la Calabria e la sua gente. Lo fa abbinando alle parole i suoni di antichi strumenti e consegnando al pubblico il prezioso racconto di un passato che merita di abitare il presente con la sua autorevolezza ed i suoi insegnamenti. Radici, tradizioni e cultura popolare che hanno trovato posto anche all'interno di "Buongiorno in Calabria", il format di informazione ed intrattenimento di LaC Tv in onda ogni giorno dalla suite aeroportuale di LaC OnAirport allestita nella hall arrivi dello scalo internazionale di Lamezia Terme.

Ad essere ospitato recentemente nella postazione radiotelevisiva della struttura lametina, realizzata grazie all'impegno del gruppo editoriale Diemmecom in collaborazione con Sacal Spa, è stato proprio il maestro Mimmo Cavallaro. L'artista, tra principali esponenti della musica popolare in Italia, ha intercettato l'attenzione degli spettatori sintonizzati sul canale 11 del digitale terrestre e collegati attraverso i portali web del network LaC. A dimostrare curiosità ed interesse per le canzoni interpretate in diretta televisiva dal cantautore calabrese, accompagnato alla chitarra da Andrea Simonetta, sono stati anche i viaggiatori in transito per l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Un'occasione che ha dato modo agli utenti della struttura di sentirsi avvolti dall'abbraccio della musica, uniti nella stretta della stessa emozione.

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di "Buongiorno in Calabria", Cavallaro ha sottolineato l'importanza di custodire e valorizzare le tradizioni che identificano la regione evidenziando inoltre un sincero apprezzamento per il risveglio della musica popolare in atto dal Pollino allo Stretto e la passione dimostrata dalle giovani generazioni. Dopo aver ricordato le tappe del tour estivo che lo vedranno protagonista nelle piazze calabresi, l'artista ha inteso segnalare l'importante appuntamento del "Kaulonia Tarantella Festival" in programma dal 21 al 24 agosto a Caulonia. Una kermesse che vedrà lo stesso Cavallaro impegnato in qualità di co-direttore insieme a Morgan.

Con la partecipazione di Mimmo Cavallaro al format che dà il buongiorno alla regione, il progetto di "LaC OnAirport" conferma ancora una volta di aver centrato il proprio bersaglio: raccontare la Calabria più autentica dando voce ai protagonisti e ai personaggi che giorno dopo giorno contribuiscono a rendere la regione un posto di cui essere orgogliosi, una terra che parla di bellezza con i fatti e non per sentito dire.