Sarah Rizea è Miss Italia 2026. La diciottenne ligure, arrivata alla finale con il titolo di Miss Liguria, è stata incoronata al termine della serata ospitata dal Castello di Santa Severa, nel Lazio, con la conduzione di Giulia Salemi. Sul podio, alle sue spalle, Michela Meli, Miss Lazio, e Sara Genova, Miss Calabria, che conquista così il terzo posto nazionale.

Per la Calabria è un risultato di rilievo nella storia recente del concorso. Sara Genova, 20 anni, originaria di Corigliano-Rossano, aveva conquistato il titolo di Miss Calabria nella finalissima regionale disputata a Trebisacce. Studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e giocatrice di pallavolo in Serie B, è arrivata tra le 16 finaliste della competizione nazionale.

La nuova Miss Italia, invece, ha alle spalle una carriera sportiva di alto livello. Sarah Rizea vive a Vado Ligure, in provincia di Savona, ed è atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. Nel suo palmarès figurano circa cento medaglie, tra cui un argento ai Campionati europei di Belgrado del 2024, un bronzo ai Mondiali juniores di Lima e diversi podi in Coppa del Mondo. Nel 2026 è stata inoltre convocata per i Campionati europei di Parigi.

L'incoronazione di Rizea segna anche il ritorno del titolo in Liguria dopo 51 anni: l'ultima Miss Italia ligure era stata eletta nel 1975. Con il successo del 2026, la Liguria raggiunge quota cinque titoli nella storia del concorso, al pari della Calabria, che mantiene così una posizione di rilievo nell'albo d'oro regionale.

«L'agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti», ha dichiarato Rizea, sottolineando come lo sport abbia avuto un ruolo centrale nella sua formazione. La nuova reginetta studia Psicologia alla Sapienza di Roma e guarda anche al mondo della televisione e dello spettacolo. Tra i suoi obiettivi ci sono il completamento degli studi e la possibilità di raccontare, attraverso la comunicazione, il proprio percorso sportivo e personale.