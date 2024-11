Claudio Maniago è il nuovo arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace. La nomina del Santo Padre è stata resa nota questa mattina dall'amministratore apostolico Raffaele Panzetta che ha retto le sorti della diocesi dopo le dimissioni dell'arcivescovo Vincenzo Bertolone. Maniago è vescovo della diocesi di Castellaneta, in provincia di Taranto. L’insediamento è previsto il 9 gennaio 2022.

Panzetta ha così commentato la notizia: «Sono contento per questa nomina perché sono convinto che è quello che serve per questa comunità. È un pastore buono per la sua schietta umanità. Ma sono anche contento per monsignor Maniaco perché è l'uomo giusto per questa comunità, una chiesa gloriosa che gli darà grandi soddisfazioni».