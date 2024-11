In giro per le strade del centro abbiamo chiesto a ristoratori e passanti cosa porteranno in tavola a Natale. Il racconto nella puntata de LaCapitale Eventi questa sera alle 20 su LaC

Cucina tradizionale o moderna? Una cosa è certa i romani non rinunciano a stare casa a Natale. Le vie del centro sono ormai in festa e i ristoratori cominciano a proporre le specilità natalizie intrise di tradizione. L’aumento dei turisti (italiani e stranieri) è visibile ed è in forte incremento, come ci confermano all’unanimità i ristoratori. Iniziative di beneficenza e pranzi fusion con sapore tradizionale accontentano tutti i palati.

La Capitale Eventi andrà in onda questa sera, sabato 10 dicembre alle 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.