Il consigliere regionale Mirabello: «Si proceda al completamento dell'iter presso la Regione e poi presso il Ministero»

«Nella scorsa settimana presso la sede municipale insieme all'onorevole Bruno Censore ed al collega Mauro D'Acri delegato all'agricoltura del presidente Oliverio ho incontrato l'amministrazione comunale di Spilinga ed il consorzio delle aziende produttrici di 'nduja.

A parlare è il consigliere regionale Michele Mirabello il quale ha evidenziato che l’oggetto del dibattito, ovvero la necessità di portare rapidamente a conclusione il procedimento per la concessione del marchio Igp alla 'nduja di Spilinga.

«Si tratta – ha specificato - di un prodotto che come è noto a tutti ha conquistato, per le sue straordinarie qualità e caratteristiche, e per un importante dinamismo imprenditoriale che si è rapidamente radicato negli ultimi anni, i mercati internazionali. Per queste ragioni è evidente la necessità d'un impegno specifico da parte della regione con la finalità di chiudere rapidamente una pratica che giace indefinita da troppo tempo».

In tale circostanza «i produttori di Spilinga hanno manifestato l'intenzione condivisibile di caratterizzare e proteggere un prodotto che legittimamente oramai viene lavorato e commercializzato in tutta la Calabria ed anche oltre, ma che ha caratteristiche e qualità intrinseche che solo il microclima, i prodotti e le maestranze locali possono garantire».

Su questi presupposti e sulla scorta di un impegno preciso che il presidente Oliverio in persona ha voluto prendere, s’intende procedere rapidamente al completamento dell'iter presso la regione e poi presso il ministero. «Proprio al fine di suggellare impegni, percorsi e passaggi amministrativi, oltre che per fare il punto sugli investimenti necessari per rafforzare la filiera produttiva – ha concluso il consigliere Mirabello - ieri sera in mia presenza il presidente Oliverio ha concordato con il sindaco Armando Fiamingo una iniziativa presso la cittadina del Poro da svolgersi nelle prossime settimane».