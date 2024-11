L'esponente dell'esecutivo ha fatto marcia indietro dopo aver annunciato di voler lasciare l'incarico per dissidi con la maggioranza

CATANZARO - L’assessore regionale all’Ambiente, Francesco Pugliano, ritira le dimissioni senza neppure averle presentate. Una manifestazioni di intenti espressa dopo la mancata discussione e la mancata approvazione del progetto di interventi per far fronte all’emergenza rifiuti. Un piano presentato in commissione consiliare, licenziato e poi inserito nell’ultimo ordine del giorno dei lavori di Palazzo Campanella. Ma rimasto al palo. Pugliano resta in giunta non senza criticare la sua stessa maggioranza. “La mancata approvazione del provvedimento - lamenta l’assessore - ha provocato e provocherà disagi concreti alla gestione del sistema. "Per come avevo preannunciato, la mancata approvazione della legge regionale non ci dà la possibilità, per i privati che stanno sostenendo il sistema pubblico nel trattamento dei rifiuti, di avere un legittimo contratto perché oggi non c'é nessuno autorizzato a stipularlo. Queste imprese - ha aggiunto - stanno lavorando per la Calabria dal mese di febbraio e ancora oggi non ricevono un euro, ma non hanno ricevuto neanche una firma sul contratto".