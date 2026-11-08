Ci sono luoghi che non si lasciano abitare a mezza bocca. Pretendono una presenza intera, oppure impongono il proprio vuoto con la misura di una sentenza. La fotografia che Filomena Guzzo ha spedito a Olimpio Talarico (scrittore anche di “Tutta mancanza”, il suo prossimo romanzo in uscita), ritrae una di queste architetture del distacco. Si tratta di una abitazione grande, isolata, di quelle che nei paesi dell’interno calabrese sono state sollevate con la fatica del cemento inviato a rate dall'estero o dal Nord. Strutture sovradimensionate rispetto al presente, pensate per una collettività familiare che la storia ha sistematicamente disperso.

In quel perimetro di stanze inattive si è installato per un fine settimana Nicola, il figlio di Olimpio. Non per le ferie comandate della stagione estiva, quando i paesi s’infiammano di una nostalgia a tempo determinato, ma in un giorno qualunque, da solo. È un dettaglio che rompe il ritornello consueto sul rapporto tra i giovani della diaspora e i paesi dei padri. Non c’è il folclore del rientro collettivo, né la ricerca della radice sbandierata sui social. C’è una scelta minima, quasi clandestina, che ha il sapore di un esperimento sul campo.

C’è geografia ereditaria. Chi nasce altrove rispetto al paese dei genitori eredita una topografia fittizia. Conosce i nomi dei vicoli attraverso i racconti della cena, organizza i tratti dei volti e dei defunti dentro parentesi di ricordi non suoi, subisce il fascino o il peso di una terra che gli viene somministrata come una colpa o come un’epica. Ma la geografia reale è un’altra cosa. La geografia reale comincia quando si gira la chiave nella toppa di un portone rimasto chiuso per mesi, si avverte l’odore d’aria chiusa e si misura la risposta del proprio corpo all’umidità dei muri.



Nicola non è dovuto fuggire. Non ha sperimentato la stretta al gozzo di chi carica la valigia sul treno delle sei del mattino sapendo che l’orizzonte familiare si sta sfilacciando per sempre. La sua appartenenza è priva della ferita primaria che segna la generazione che l’ha preceduto. Proprio per questo il suo rito di stazionamento in quella casa vuota appare depurato da ogni sovrastruttura.

È la differenza sostanziale tra chi la memoria la subisce per necessità e chi, invece, sceglie di andarla a verificare.

Il restare soli dentro una casa d'origine quando gli altri non ci sono non serve a ritrovare le proprie radici, categoria fin troppo abusata dalla pubblicistica dei paesi o, più drammaticamente “borghi”, serve semmai a misurarne l'assenza. A verificare quanto di quella storia registrata nella pelle dei padri sia ancora trasferibile e quanto invece appartenga irrimediabilmente a un mondo che non si ripeterà.

"Pagherei tanto per conoscere le sue emozioni", scrive il mio amico Olimpio Talarico. In questo verso di prosa ritratta si condensa tutta l'impotenza pudica dell’osservatore. Il padre sa che oltre una certa soglia l'indagine etnografica sulla propria gente si ferma. Può ricostruire la mappa delle migrazioni, può catalogare le tappe dello spopolamento, ma non può colonizzare il silenzio del figlio.

C'è un limite netto tra la memoria trasmessa e la percezione diretta. Quando un figlio torna nei luoghi da cui la famiglia è partita, non cerca la storia con la maiuscola. Cerca una misura personale. Sta lì a capire se quell'aria gli appartiene o se gli è estranea, se la luce che entra dalle tapparelle a tre quarti gli dice qualcosa o se rimane soltanto una frequenza fisica priva di risonanza.



Il lavoro del documentarista o dell'etnografo spesso inciampa nella tentazione di sovraccaricare di senso ogni gesto. Si vede un giovane in un palazzo vuoto e subito si tira in ballo la restanza, il richiamo del sangue, la sociologia del ritorno. Ma la realtà, a mio avviso, ha una scorza più dura e asciutta. Nicola potrebbe essere lì semplicemente per sentire come suona la propria voce senza il rumore di fondo della città. O per capire se il vuoto di quelle stanze sia un’eredità da gestire o soltanto un fatto compiuto.

In questa vicenda minima si avverte la distanza siderale dal racconto consolatorio che oggi si fa delle aree interne. Si parla continuamente di “riabitare i paesi”, di “borghi che rinascono”, trasformando la crisi demografica dell'Appennino e del Mezzogiorno in una vetrina per turisti dell'anima.

La realtà dei palazzi solitari è ben più spietata. Quegli edifici non sono destinati a diventare boutique hotel o residenze per giovani nomadi digitali. Sono monumenti all'ostinazione di una classe sociale che ha investito nel mattone l'unico riscatto possibile, per poi scoprire che la vita scorreva altrove. Lasciarli aperti per due giorni, scaldarne una stanza, far correre l'acqua nei tubi che tossiscono ruggine, è un atto di manutenzione civile prima ancora che affettiva.

Il legame con la terra d'origine non si misura sui volumi della nostalgia, ma sulla capacità di reggere il confronto con ciò che è finito. Se la prima generazione ha vissuto la partenza come uno strappo e il ritorno come un'utopia differita, la seconda ha il compito più difficile di smontare il mito e restare a guardare le cose per come sono.

Senza la necessità di dover salvare il paese a tutti i costi. Senza l'obbligo di sentirsi eroi della memoria. Soltanto con la curiosità pulita di chi appoggia la schiena a un muro antico, sente che regge ancora, e decide di passarci la notte.