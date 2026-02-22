Nella mattina del 21 febbraio 2026 il gazebo di Libertà è Democrazia ha portato a Cirò Marina un’iniziativa a favore dei pescatori della Calabria: il nodo controverso è la mancata autorizzazione in questo periodo dell’anno alla pesca del novellame che il movimento definisce «presente in quantità enorme in questo periodo dell’anno nei nostri mari e in particolare nel mare Jonio».

All’iniziativa ha partecipato un rappresentante dei pescatori intervistato anche dalla troupe di “Striscia la Notizia” di Canale 5 nei giorni scorsi, Mario Filippelli.

Il gazebo è stato allestito dalla Coordinatrice regionale politiche femminile del movimento per la Calabria Maria Teresa Dimanno, dalla Coordinatrice provinciale Politiche femminili di Crotone Loredana Gentile e dalla coordinatrice città di Cirò Marina di Libertà è Democrazia Giusi Nisticò. Presente anche la Coordinatrice Nazionale Pooitiche Femminile Cheti Cafissi. In piazza anche tanti cittadini e pescatori.