Il maltempo insisterà per tutto il fine settimana in Calabria. Nelle scorse ore, la Protezione civile ha aggiornato l’allerta. Prevista per la giornata di oggi, sabato 26 novembre, allerta arancione sulla Calabria Centrale ionica. Gialla sul resto della Regione. Per domani, domenica 27 novembre, allerta arancione sulla Calabria meridionale, gialla negli altri territori. L’ondata di instabilità porta piogge intense a carattere di nubifragi, venti intensi di scirocco e nevicate sui monti. Diverse località lungo la costa del Tirreno, a causa dei violenti temporali e mareggiate, hanno registrato danni.

Le previsioni

Più nel dettaglio, il vortice ciclonico attualmente in azione sull'Italia sta apportando locali disagi in alcune aree e soprattutto ad Ischia, dove è avvenuta una tremenda alluvione nelle prime ore del mattino. Nelle prossime esso traslerà verso Sud interessando le regioni del sud Italia e in particolare la Calabria. Qui infatti dal pomeriggio ma soprattutto tra la serata e la nottata avremo piogge di forte intensità localmente a carattere di nubifragio su crotonese, catanzarese Jonico e reggino jonico, dove sono previsti oltre 100 mm di pioggia accumulata.

Ad accompagnare il maltempo saranno i forti venti dai quadranti meridionali con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h e mareggiate lungo le coste joniche esposte. In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal, come da noi anticipato, ha aggiornato l'allerta meteo innalzandola ad arancione sulle coste joniche crotonesi, catanzaresi e reggine, mentre altrove resterà in vigore l'allerta gialla. Il bollettino prevede precipitazioni di forte intensità e localmente a carattere di nubifragio persistente accompagnate da forti raffiche di vento.