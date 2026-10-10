Si è riunita presso la sede del Comune di Catanzaro la Commissione Toponomastica cittadina. La seduta è stata presieduta dal vicepresidente Sergio Viapiana ed ha visto la partecipazione, della vicesindaca con delega ai Servizi Demografici, Giusy Iemma, dell'assessore agli Affari generali Salvatore Bullotta, dei componenti della commissione e dei tecnici dell'Ufficio Toponomastica.

Tra i principali punti trattati, particolare attenzione è stata dedicata all'intitolazione in memoria del dott. Giovanni Scambia: per la sua figura la Commissione ha dato mandato alla vicesindaca di interloquire con la Direzione Sanitaria Provinciale al fine di intitolare un idoneo spazio o sala del nosocomio cittadino o un'area antistante il presidio ospedaliero Ciaccio.

«La toponomastica non è soltanto una questione di denominazioni, ma un modo per raccontare la storia di una comunità, custodirne la memoria e trasmetterne i valori alle nuove generazioni», dichiara Giusy Iemma, vicesindaca con delega ai Servizi Demografici, sottolineando l’importanza di coniugare il riconoscimento delle personalità meritevoli con la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. «Ogni intitolazione rappresenta un’occasione per riconoscere il contributo di donne e uomini che, in ambiti diversi, hanno arricchito la nostra città e il nostro Paese. È importante, allo stesso tempo, accompagnare queste scelte con un’attenta individuazione degli spazi, affinché la memoria possa trovare luoghi adeguati e diventare parte viva del tessuto urbano. Proseguire in questa direzione significa costruire una città che sappia riconoscersi nella propria storia, valorizzare le proprie figure di riferimento e rendere gli spazi urbani espressione della propria identità culturale e civile».

Nel corso dei lavori, la Commissione ha esaminato le varie pratiche giunte all’attenzione dell’Ufficio per l'intitolazione di vie, piazze, strutture ed edifici pubblici, esprimendo parere favorevole su diverse proposte di rilievo:

Aldo Corasaniti: ok all'intitolazione della piazzetta antistante la stazione della Metropolitana di Catanzaro Lido, di recente riqualificata, alla memoria del Presidente Emerito della Corte Costituzionale e già Senatore della Repubblica.

Mimmo Rotella: approvata la variazione dell'intitolazione dell'Istituto Comprensivo Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio in I. C. Mimmo Rotella, in omaggio al celebre artista catanzarese.

Enrico Talamo: parere favorevole per intitolare al primo storico Presidente della "Catanzarese" il campo B dello stadio "Nicola Ceravolo" e lo spiazzo situato dietro la tribuna numerata, previo coinvolgimento della società sportiva.

Ugo Libri: parere favorevole all'intitolazione dell'edificio ex Scuola Chimirri (oggi Studentato Universitario) allo storico Dirigente Scolastico, con il successivo inoltro della delibera alla Fondazione Universitaria Magna Grecia per il nulla osta.

Francesco Corsi: espresso parere favorevole dando mandato all'Ufficio Toponomastica di individuare un idoneo spazio nel quartiere Gagliano dedicato all'ex Consigliere e Assessore comunale.

Lorenza Rozzi: approvata l'apposizione di una targa commemorativa in ricordo della partigiana e formatrice della scuola di ostetricia presso il giardinetto sopra Villa Margherita (tra via Gelso Bianco e via Grecia).

Norma Cossetto: via libera all'intitolazione di uno spazio alla memoria della giovane docente e martire delle foibe, individuando l'area compresa tra il Campo Scuola e l'ingresso del Cimitero cittadino.

Giampiero Zerbi: Giampiero Zerbi: parere favorevole per l'intitolazione della sala antecedente la Sala Concerti di Palazzo De Nobili al dipendente delle ditta preposta ai servizi per il Comune".

In merito ad altre istanze, la Commissione ha stabilito specifici passaggi operativi ed interlocuzioni istituzionali:

Giuseppe Petitto: accolta con favore la proposta di intitolare un'area al regista, sono in corso verifiche tecniche da parte degli uffici comunali.

Prof. Domenico Tancre’ e dott. Franco Basaglia: la Commissione ha dato mandato alla Vicesindaca Iemma di interloquire con la Direzione Sanitaria Provinciale per valutare l'intitolazione di sale, spazi o aree interne o antistanti i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie della città.

Infine, le altre richieste accolte, come quelle relative alle intitolazioni in memoria di Giovanni Palatucci e Maurizio Comito, sono state rinviate alle prossime sedute, in attesa dell'individuazione di nuove arterie stradali o del completamento dei lavori di ristrutturazione dei luoghi interessati.