«Con questo provvedimento si garantisce con i fatti una maggiore efficienza del sistema giustizia sia penale che civile»

«Il governo Renzi ha provveduto a revisionare le piante organiche dei magistrati italiani e nell’ambito del provvedimento complessivo, ha rafforzato gli Uffici di Catanzaro e di Reggio Calabria , prevedendo 9 giudici per il Tribunale di Reggio e 2 sostituti per la procura mentre per Catanzaro sono 7 i magistrati che vanno alla procura e 9 i giudici del Tribunale per un totale di 27 magistrati che in Calabria si aggiungono a quelli preesistenti » è quanto dichiarano i Deputati del Pd Calabria che aggiungono : «Con questo provvedimento si garantisce con i fatti una maggiore efficienza del sistema giustizia sia penale che civile . L’attuale governo investe risorse ed energie nel Mezzogiorno anche in questo settore consentendo di rafforzare l’attività di indagine ma anche la possibilità di definire in tempi rapidi i processi . È un importante segnale alla luce degli ultimi eventi e, quindi, delle emergenze criminali e mafiose che investono la nostra regione.



« L’incremento dell’organico dei magistrati in Calabria – concludono i Deputati calabresi del PD –rappresenta una risposta ferma e concreta alle richieste e alle esigenze di giustizia che emergono dal nostro territorio, soprattutto in aree a rischio e dove la ‘ndrangheta è ben radicata e operativa, che vanno sempre più tutelate per garantire la legalità e la convivenza civile in modo tale che i cittadini ritrovino piena fiducia e credibilità nella giustizia e nello Stato».