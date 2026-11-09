Il progetto di riforma introduce importi proporzionati alle infrazioni e nuove soglie per la perdita dei punti e lo stop alla guida. Previsti trattamenti differenti per centri abitati, autostrade e mezzi pesanti

Multe calcolate in base ai chilometri orari di troppo, sanzioni più leggere per alcune infrazioni e provvedimenti più severi per chi supera abbondantemente i limiti. Il nuovo Codice della strada si prepara a modificare profondamente il sistema con cui vengono puniti gli automobilisti che schiacciano troppo sull'acceleratore. La novità principale riguarda proprio il calcolo delle contravvenzioni: non più soltanto fasce di velocità, ma importi che crescono progressivamente in funzione dell'entità dell'infrazione.

Il cambiamento è contenuto nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e trasmesso alla Camera il giorno successivo come Atto del Governo numero 448. Il provvedimento dovrà completare il percorso istituzionale prima di diventare definitivo. Le nuove regole, dunque, non sono ancora operative.

Come funzioneranno le multe a chilometro

Il principio alla base della riforma è quello della proporzionalità. Maggiore sarà il superamento del limite consentito, più elevata diventerà la sanzione economica. Un meccanismo pensato per distinguere le infrazioni di lieve entità dalle condotte potenzialmente più pericolose.

Attualmente, infatti, il Codice della strada prevede importi stabiliti per scaglioni. Questo significa che due automobilisti possono ricevere la stessa sanzione pur avendo superato il limite con velocità sensibilmente differenti.

Un esempio arriva dalle autostrade, dove il limite ordinario è fissato a 130 chilometri orari. Nel sistema vigente, chi supera tale soglia di oltre 10 e fino a 40 km/h rientra nella medesima fascia sanzionatoria, con importi compresi tra 173 e 694 euro.

Con la nuova impostazione, invece, ogni chilometro orario oltre il limite contribuirà a determinare l'ammontare della multa. La conseguenza sarà una maggiore differenziazione tra chi commette uno sforamento contenuto e chi viaggia a velocità molto superiori a quelle consentite.

Le nuove tariffe: quanto si rischia sulle diverse strade

La bozza distingue le sanzioni anche in base al contesto in cui viene commessa l'infrazione. Nei centri urbani sono previsti importi inferiori per gli sforamenti più contenuti, mentre sulle strade extraurbane e sulle autostrade le tariffe risultano più elevate.

Secondo lo schema illustrato, per ogni chilometro orario oltre il limite sono previsti i seguenti intervalli di sanzione:

Autostrade e strade extraurbane: da 10 a 40 euro per km/h.

da 10 a 40 euro per km/h. Centri abitati, fino a 20 km/h oltre il limite: da 5 a 20 euro per km/h.

da 5 a 20 euro per km/h. Centri abitati, oltre 20 km/h di superamento: da 10 a 40 euro per km/h.

da 10 a 40 euro per km/h. Mezzi pesanti e veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di classe 1, su autostrade ed extraurbane: da 15 a 60 euro per km/h.

Gli intervalli indicano i valori previsti dalla bozza e non necessariamente l'importo finale da pagare, che dipenderà dalle disposizioni applicabili al singolo caso.

Dagli 11 ai 40 km/h oltre il limite: gli esempi concreti

Per comprendere gli effetti della riforma basta considerare alcune simulazioni relative alla circolazione autostradale.

Con il limite fissato a 130 km/h, uno sforamento accertato di 11 km/h comporterebbe una sanzione base di 110 euro, mentre superare il limite di 40 km/h porterebbe l'importo a 400 euro, prendendo come riferimento la tariffa minima prevista.

Il nuovo criterio potrebbe produrre anche riduzioni particolarmente consistenti per le violazioni minime nei centri abitati. Nella documentazione che accompagna la riforma viene riportato il caso di uno sforamento di appena 0,75 km/h: una violazione che oggi può comportare una multa di 42 euro e che, con il nuovo meccanismo, scenderebbe a 2,50 euro.

Resta comunque prevista la tolleranza sulla velocità rilevata, pari al 5%, con una riduzione minima di 5 km/h. È quindi importante distinguere tra la velocità effettivamente misurata dagli strumenti di controllo e quella utilizzata per calcolare la violazione.

Patente e punti: quando scatterà il divieto di guida

Le modifiche non riguardano esclusivamente il portafoglio degli automobilisti. Il progetto di riforma interviene anche sulle conseguenze amministrative delle infrazioni, introducendo nuove soglie per il divieto temporaneo di mettersi al volante.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane, secondo le disposizioni proposte, il divieto di guida scatterebbe per 15 giorni quando il limite viene superato di oltre 20 km/h. La durata salirebbe a 30 giorni per gli sforamenti superiori a 40 km/h e raggiungerebbe i 90 giorni quando la velocità accertata supera di oltre 60 km/h quella consentita.

Differente il trattamento previsto all'interno dei centri abitati, dove il divieto di guida partirebbe da un superamento del limite di 40 km/h.

A queste conseguenze si aggiunge la perdita dei punti della patente. La decurtazione prevista dalla bozza oscilla tra 2 e 10 punti, a seconda della gravità della violazione e della tipologia di strada percorsa.

Autostrade a 150 km/h, previste sanzioni ancora più severe

Un capitolo specifico riguarda le autostrade sulle quali è possibile autorizzare un limite massimo di 150 chilometri orari.

La normativa vigente consente già agli enti proprietari o ai concessionari di innalzare il limite su determinati tratti, purché siano rispettate precise condizioni infrastrutturali e di sicurezza. Tra queste figurano la presenza di almeno tre corsie di marcia per senso di percorrenza, oltre alla corsia di emergenza, e l'installazione di sistemi per il controllo della velocità media.

La riforma prevede per chi supera il limite di 150 km/h sanzioni comprese tra 15 e 60 euro per ogni chilometro orario eccedente.

Anche le conseguenze sulla possibilità di guidare diventerebbero più pesanti, con divieti di durata compresa tra 30 e 120 giorni.

Nello stesso ambito viene affrontato il tema dell'utilizzo della corsia più a sinistra, destinata al sorpasso. La proposta introduce una sanzione compresa tra 40 e 160 euro per chi la percorre a una velocità inferiore a 100 km/h, nelle condizioni individuate dal nuovo testo.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Per gli automobilisti, almeno nell'immediato, non cambia nulla. Il provvedimento ha ottenuto soltanto il primo via libera del Governo e deve ancora completare l'iter previsto, con l'acquisizione dei pareri degli organismi competenti e l'esame delle commissioni parlamentari.

Il calendario prevede l'approvazione definitiva entro marzo 2027 e l'entrata in applicazione delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2028.

Fino ad allora continueranno a essere applicate le norme attualmente vigenti. Gli importi e le modalità di calcolo illustrati nella bozza potranno inoltre essere modificati durante il percorso di approvazione.

La direzione indicata dalla riforma, comunque, appare chiara: superare di poco un limite di velocità non dovrebbe comportare le stesse conseguenze economiche di una violazione molto più consistente. Un sistema che punta a rendere le sanzioni maggiormente proporzionate alla condotta, senza rinunciare a misure più incisive nei confronti di chi mette a rischio la sicurezza stradale.