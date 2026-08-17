C'è un filo invisibile che per decenni ha legato i destini di troppi ragazzi calabresi, una catena fatta di silenzi e di un onore che in realtà nasconde solo il vuoto della violenza. Quel filo ha iniziato a spezzarsi nel 2012, quando tra le scrivanie del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria è nata un'intuizione quasi eretica per l'epoca: il progetto "Liberi di scegliere". Non una punizione ma un atto d'amore istituzionale, un tentativo disperato e visionario di interrompere quel "passaggio di consegne" criminale che vedeva i giudici processare prima i padri e poi, con una puntualità tragica, i figli. Roberto Di Bella, il magistrato che ha messo il cuore e la faccia in questa battaglia, lo ha sempre chiamato un "Erasmus della legalità", un’opportunità per questi giovani di respirare un'aria diversa, lontano da quartieri dove lo Stato era visto come un nemico e il carcere come una medaglia al valore.

Quello che era iniziato come un orientamento giurisprudenziale coraggioso, oggi è diventato finalmente una legge dello Stato, un approdo necessario che chiude un cerchio durato quattordici anni. Ma la vera forza di questo cambiamento non sta solo nei codici, quanto nelle parole affilate e cariche di speranza del procuratore Di Bella. Ai nostri microfoni il magistrato ha voluto ribadire con forza un concetto che deve risuonare nelle piazze e nelle case: i boss della 'ndrangheta non sono uomini d'onore, ma uomini del disonore. Non ci sono modelli da imitare in quel mondo, perché quella strada è lastricata solo di sofferenza, carcerazione e morte. Bisogna dirlo ai ragazzi, chiaramente e senza avere timore, perché il virus mafioso è prima di tutto un morbo culturale che si sconfigge solo con la verità.

Il percorso è stato faticoso, segnato da critiche e accuse di "deportazione", ma i risultati raccontano una storia di successo che non si può ignorare. Sono oltre duecento i minori che hanno avuto il coraggio di entrare nel progetto, accompagnati da trentaquattro madri che hanno scelto di essere donne libere prima che pedine dei clan. Sette di loro sono diventate collaboratrici di giustizia, e persino tre importanti boss, colpiti nel loro unico punto debole — l'amore per i figli e i nipoti — hanno deciso di collaborare con lo Stato dopo aver visto i loro ragazzi scegliere una vita diversa. È una crepa profonda nel muro dell'omertà, un segnale che il potere delle mafie può essere eroso partendo proprio dalle radici familiari.

Non bisogna mai rassegnarsi, ripete Di Bella, perché la Calabria sta finalmente maturando quegli anticorpi necessari per debellare l'ndrangheta. Il cambiamento più grande sta avvenendo dove meno te lo aspetti: nelle scuole. Fino a dieci anni fa, parlare di boss era un tabù assoluto, un rischio che molti insegnanti temevano di correre per non urtare le suscettibilità delle famiglie. Oggi quel timore sta svanendo. Il libro e il film ispirati al progetto sono diventati strumenti di studio, materiale per una nuova coscienza civile che non si lascia più intimidire. La strada è certamente ancora lunga e in salita, ma il cammino è avviato e la sensazione è che lo Stato, per la prima volta, sia riuscito a "infiltrare" la cultura mafiosa con la forza dirompente della libertà. Ogni ragazzo strappato ai clan non è solo una pratica chiusa, ma una vittoria della democrazia che restituisce a un adolescente il diritto di non essere definito dal proprio cognome, ma dai propri sogni.