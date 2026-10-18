Per oltre un secolo abbiamo fatto la guerra al buio, e l'abbiamo vinta fin troppo bene. Abbiamo scacciato le ombre dai nostri centri storici, dalle periferie e persino dalle coste, convinti che un lampione in più fosse sempre e comunque un baluardo di civiltà. Oggi, passeggiando per molte delle nostre città, ci troviamo immersi in un crepuscolo perenne, una stasi artificiale in cui il cielo stellato è stato cancellato da una cappa aranciata o dal bianco glaciale dei LED di prima generazione.

Questa tendenza alla sovraesposizione trova la sua massima espressione, quasi paradigmatica, nel Sud Italia. Nel Mezzogiorno, la luce non è mai stata solo un'infrastruttura tecnica; è un linguaggio sociale, un simbolo di riscatto e di festa. Basti pensare alla secolare e magnifica tradizione delle luminarie patronali: architetture effimere in cui l'accensione di migliaia di lampadine sancisce la gioia della comunità, l'esorcizzazione della paura e, storicamente, la vittoria sull'indigenza.

Questo retaggio, una vera e propria "sindrome dell'abbondanza", si è trasferito dalle feste di piazza alla pianificazione urbana quotidiana. Il risultato è che nell’immaginario collettivo un progetto di illuminazione viene percepito come riuscito solo se è "potente", se inonda di luce piazze, facciate e vicoli senza lasciare alcuno scampo all'ombra. Così, in assenza di una vera cultura progettuale, si installano fari da stadio per illuminare piazze storiche e si bombardano di luce chiese e monumenti, nella banale convinzione di farli risaltare.

È la rassicurazione psicologica del "tanto": crediamo che più luce ci sia, più saremo al sicuro.

I numeri confermano impietosamente questa tendenza: se in termini assoluti è la Pianura Padana a produrre più inquinamento luminoso, in rapporto alla popolazione è il Sud a disperdere più luce. La Calabria certifica questa inefficienza con un triste primato: oltre 150 kWh annui per abitante destinati all'illuminazione pubblica, un consumo enorme che ci colloca in fondo alle classifiche nazionali a fronte di un Nord ampiamente più virtuoso.

Ma la fisica e la percezione visiva ci raccontano una storia diametralmente opposta: il tanto va spessissimo a discapito della qualità.

Gettare secchiate di luce indiscriminata su un ambiente urbano genera effetti controproducenti. Il primo è l'appiattimento estetico. I volumi architettonici e le texture dei centri storici prendono vita proprio grazie all'alternanza tra luce e ombra; eliminarla significa cancellare la profondità, trasformando monumenti e palazzi in scenografie piatte e slavate facendoli sembrare finti.

l secondo effetto, più profondo e invisibile, colpisce la nostra salute e l'equilibrio del ritmo circadiano. Da millenni, il nostro orologio biologico esige il buio per rilasciare melatonina e innescare il riposo. Eppure, l'eccesso di potenza luminosa notturna ci condanna a un finto crepuscolo perenne: un inganno sensoriale che disorienta il cervello e deteriora la qualità del sonno. Trasformare forzatamente la notte in giorno non ci rende più sicuri; al contrario, sottopone l'organismo a uno stress cronico, rubandoci quell'oscurità rigenerante che è alla base del nostro benessere.

Non conta, dunque, il quantitativo di luce riversato su una strada o un quartiere, ma il modo in cui questa luce viene distribuita. Il "Come" è l'unica metrica che oggi definisce la vera qualità urbana.

Rivalutare il buio non significa auspicare un ritorno al Medioevo o compromettere la sicurezza pubblica. Significa, al contrario, entrare nella piena maturità tecnologica e culturale dell'urbanistica contemporanea.

La vera intelligenza delle città del futuro risiederà nella chirurgia luminosa: illuminare solo ciò che serve, quando serve e con l'intensità adeguata. La parola chiave è calibrazione. È giusto e meraviglioso che durante una festa patronale, un evento pubblico o una notte bianca la città si accenda, celebrando la sua vitalità con quell'esplosione di luce che onora la nostra tradizione. Ma la festa, per definizione, è un'eccezione. Nella normalità quotidiana, l'illuminazione urbana deve sapersi ritrarre, farsi discreta, dosata e dinamica. Un vicolo residenziale alle tre del mattino non ha le stesse esigenze visive di una piazza affollata alle nove di sera.

La progettazione moderna si sta orientando verso il darkness preservation (la tutela del buio), restituendo respiro non solo all'uomo ma anche all'ecosistema animale e vegetale, che del buio ha un disperato bisogno per sopravvivere.

Dobbiamo superare l'ansia dell'abbondanza e il feticcio del "tutto acceso". Il vero lusso, per le nostre città, non è più dimostrare di poter illuminare a giorno la notte, ma dimostrare di saperla rispettare. Perché una città che sa accogliere l'ombra è una città che, finalmente, permette ai suoi cittadini di vedere meglio. E, magari, di tornare ad alzare gli occhi per cercare le stelle.

*architetto e lighting designer