La stagione balneare è ufficialmente aperta e restano pressoché invariati i prezzi sulla costa Ionica Catanzarese dove, per trascorrere l'intera stagione in riva al mare e con tutti i comfort, si arriva a spendere tra 20 e 25 euro al giorno . In particolare a Soverato, dove per il decimo anno consecutivo sventola la Bandiera Blu, la maggior parte degli stabilimenti balneari ha confermato le tariffe dello scorso anno con prezzi che vanno da 700 a 900 euro per un ombrellone stagionale , con sdraio e lettino.

Bene le presenze

«Per noi la stagione inizia a giugno e termina a ottobre - ha chiarito Matteo Mellace, titolare del lido Marechiaro -. La tariffa stagionale per i nostri clienti è come al solito di 900 euro con due lettini, 750 euro con sdraio e lettino. Il costo medio giornaliero oscilla invece tra 20 e 25 euro per i mesi di luglio e agosto, 18 euro a giugno e settembre». Buono il dato sulle presenza: «La maggior parte dei nostri clienti ha confermato la prenotazione anche per questa estate ma ci sono diverse famiglie nuove. Molti gli italiani ma non mancano i turisti stranieri che scelgono il nostro mare e apprezzano la nostra città».

Parcheggi a pagamento



E anche quest'anno, come per la scorsa stagione estiva, nella Perla dello Ionio è partito il piano parcheggi : dal 1 luglio e fino al 31 agosto i circa 350 parcheggi a ridosso del lungomare diventano blu con una tariffa di 1 euro per la prima ora, 0,50 centesimi per le ore successive. Novità di quest'anno: la possibilità di pagare il biglietto direttamente con il cellulare grazie all'applicazione EasyPark oltre al pagamento digitale tramite Pos, bancomat o carta di credito.

Tariffe confermate



Un'iniziativa apprezzata dai titolari degli stabilimenti balneari: «È una misura che agevola residenti e turisti» commenta Arturo Abbruzzo , titolare dello stabilimento El Sombrero Beach che sui servizi offerti dalla sua struttura aggiunge: «Da noi per un abbonamento stagionale in prima fila, si spende intorno a 900 euro, cento euro in meno per le altre file. Circa 20 euro la tariffa giornaliera a luglio e agosto, a giugno invece era di 15 euro. Abbiamo cercato di invocare la gente a venire al mare nonostante il tempo incerto e ci siamo riusciti».

Servizi apprezzati dai turisti