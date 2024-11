Rappresenterà l’Italia nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa su indicazione del ministro Alfano

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha scelto il procuratore Nicola Gratteri per rappresentare l’Italia nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, denominata Osce. Si tratta della più grande organizzazione regionale per la sicurezza al mondo. Dagli anni Settata risulta impegnata a garantire la pace e la democrazia a oltre un miliardo di persone. Gratteri - riferisce l'agenzia stampa "Il Velino" - ha accettato di entrare nell’orbita della struttura creata con il nome di Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.