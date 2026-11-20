VIDEO | Otto anni fa, ha ripreso la sua battaglia, avanzando nuove richieste e ricorrendo anche al tar. Finora le Istituzioni hanno soltanto promesso. La denuncia a cuore aperto nella giornata dei diritti del Fanciullo: «Chiedo una casa per garantire un’infanzia più serena a mia figlia e per potermi curare. Soffro di insufficienza respiratoria e, abitando al terzo piano senza ascensore, non posso recarmi a terapia»
Trentasette anni dopo la Convenzione Onu, l'Istat conta oltre un milione e 136mila minori in povertà assoluta. Al Sud sono il 15,2%. Un dato però fa ben sperare: è quello relativo ai ragazzi che abbandonano gli studi
Sabato 21 novembre torna «Una guida per la vita», l’iniziativa della Scuderia Brutia. Le donazioni aiuteranno alcuni adolescenti prossimi ai 18 anni a conseguire la patente. In programma anche visite di prevenzione nel camper dell’Avis provinciale
L’iniziativa della Fondazione antiusura San Matteo Apostolo nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria. Il vescovo richiama le responsabilità degli adulti e la necessità di una rete educativa. Il prefetto Padovano invita i giovani a costruire il proprio futuro nel rispetto delle regole
Durante l’inaugurazione anno accademico 2026/27, il rettore Zimbalatti traccia il bilancio della crescita: superata quota 6.100 studenti (oltre 7.500 con i corsi post-laurea). Consegnata la Laurea Honoris Causa al celebre maestro orafo
In Burkina Faso ha iniziato a lavorare nell’edilizia da bambino, tra sfruttamento e salari da fame. Poi ha comprato una carriola e pochi attrezzi, ha aperto una ditta e ha dato un futuro ai suoi ex compagni di fatica
Domenico Trotta e Lino Antonio Hernández Mazzocchin scelgono l'Università della Calabria per sviluppare i propri progetti di ricerca. Il quadro dei nuovi ingressi si completa con la chiamata diretta della neuroscienziata di origini cosentine
La definizione dell’IHRA diventa legge dello Stato dopo il voto parlamentare. Nel mirino le conseguenze che la nuova norma potrebbe avere sul dibattito pubblico e sulla critica alle politiche israeliane
Il 23 novembre l'impianto inaugura il primo Punto Viola in una struttura sportiva della Lega Nazionale Dilettanti. Formazione del personale e assistenza alle donne in difficoltà, tutti i giorni dalle 14 alle 20
Il prodotto della startup vibonese C235 Spirits, fondata dai fratelli Nazario e Alessandro Ciancio, premiato allo Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026. Un nuovo riconoscimento internazionale dopo il successo al Vinitaly Design Award
Dal giudizio sulla Calabria durante la pandemia alle polemiche su Napoli e Palermo, una riflessione sul rapporto tra il divulgatore e il Mezzogiorno. Tra il riconoscimento del suo contributo culturale e le parole che hanno alimentato divisioni
Questa mattina la cerimonia nell’aula “Quistelli” alla presenza della presidente della Crui Ramaciotti e delle autorità civili e militari. Il Magnifico Rettore evidenzia l’importanza di un'offerta formativa sempre più inclusiva. Celebrati anche quattro professori emeriti
L’Ateneo è presente nella lista stilata da Clarivate grazie al docente del Dimes, selezionato per il settimo anno consecutivo tra i ricercatori più citati al mondo. Gli italiani sono soltanto 98. Il rettore Greco: «Grande orgoglio per la nostra comunità accademica»
Il racconto di una quotidianità segnata dalla miseria, dove tanti piccoli trascorrono le giornate per strada raccogliendo materiali di recupero. La testimonianza di un padre e pediatra di fronte a un'infanzia privata delle opportunità più elementari
Dopo l’aggiudicazione all’unica impresa che aveva presentato un’offerta non diventata definitiva, il Comune ci riprova rieditando entro la fine dell'anno il terzo tentativo di vendita, senza ribasso del prezzo. Restano sospesi non solo il destino di questo storico immobile ma anche la quota da riservare per la tenuta dei conti dell’Ente
Il monito dopo gli attacchi ripetuti dei giorni scorsi: «Non servono bombe per mandare in tilt un Paese. Bastano una mail, un attacco alle reti digitali o una voce clonata con l'intelligenza artificiale. E anche le nostre case possono diventare vulnerabili»
Il 23 novembre la prima nazionale dello spettacolo prodotto da Create Danza. Un viaggio oltre le immagini del cinema per trasformare le emozioni della musica di Ennio Morricone in gesto, movimento e corpo