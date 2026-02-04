Palazzo Campanella si colora di viola oggi e domani in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Un segno di partecipazione e sensibilità – si legge in una nota stampa – con cui il Consiglio regionale della Calabria rinnova il proprio impegno nel contrasto alle patologie oncologiche e nel rafforzamento delle politiche sanitarie a tutela dei cittadini.

«Abbiamo scelto di illuminare di viola la sede del Consiglio regionale come segno concreto di vicinanza a chi combatte ogni giorno contro la malattia e alle loro famiglie. Vogliamo richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del sostegno alla ricerca scientifica. Una sfida che coinvolge il sistema sanitario, il mondo della ricerca, le associazioni, ma anche le istituzioni e l’intera comunità, chiamata a promuovere corretti stili di vita e un’informazione consapevole», dichiara il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo.

La sensibilità di Palazzo Campanella, tuttavia, non si esaurisce nella sola ricorrenza. L’obiettivo è andare oltre questa Giornata, aprendo l’istituzione a iniziative che sappiano intrecciare testimonianza, solidarietà e consapevolezza.

In questa prospettiva si inserisce l’appuntamento già in programma per il mese di aprile: «Una Passerella per Grace», iniziativa con cui il Consiglio regionale della Calabria ha accolto l’invito dell’Associazione Grace a ospitare una sfilata di moda che vedrà protagoniste donne oncologiche. L’evento sarà preceduto da un flash mob, momento simbolico e partecipato per ribadire vicinanza, forza e dignità nel percorso di cura.

«Palazzo Campanella – conclude il presidente Salvatore Cirillo – è la casa dei calabresi e deve restare una casa aperta. Per questo siamo pronti a sostenere ogni iniziativa che promuova sensibilizzazione, solidarietà e vicinanza concreta alle persone che vivono la sofferenza della malattia».