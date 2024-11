Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha ricevuto la visita dell’ambasciatrice panamense in Italia, S.E. Ana Maria Reyes Castillo, che in questi giorni è in Calabria per una serie di incontri istituzionali. La riunione è servita a Ferrara per presentare le potenzialità della Calabria e i programmi di sviluppo che l’associazione degli industriali calabresi illustrerà nel dettaglio già nei prossimi giorni

«Sono lieto di aver ricevuto l’ambasciatrice Castillo – ha dichiarato Ferrara al termine dell’incontro – ci siamo scambiati diverse impressioni sulle possibilità di costruire relazioni tra la Calabria e Panama, un Paese che negli anni ha saputo accogliere tantissimi nostri corregionali e che, al di là di ogni narrazione, rappresenta un’occasione interessante sia per le nostre imprese intenzionate a esportare, sia per ragionare assieme sullo sviluppo di settori ad alto valore aggiunto. Penso, per esempio, a quelle che saranno le occasioni che derivano dalla nascita del più grande polo sanitario del Mezzogiorno, l’azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco”, che porta con sé opportunità legate allo sviluppo di tecnologie medicali, farmaceutiche e ingegneristiche, campi in cui Panama ha da tempo deciso di investire».

La delegazione che ha accompagnato l’ambasciatrice panamense Castillo all’incontro con Unindustria Calabria era composta da Alfredo Sguglio e Angelo Macilletti, rispettivamente Ceo e International Relations Director di Smart City Instruments, la spin-off dell’Università della Calabria e start-up innovativa che sviluppa e realizza prodotti e servizi in ambito smart city.