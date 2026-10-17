A Cerchiara di Calabria il festival delle tradizioni rurali “Pane e Montagna”, in programma dal 29 al 31 ottobre, si apre con due giornate riservate agli studenti più giovani. Le classi della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado visiteranno i forni del paese, parteciperanno a laboratori e conosceranno di persona i panificatori, con l’obiettivo di avvicinarli al prodotto che ha reso il borgo noto in Italia e all’estero. Per le generazioni passate il pane condito con olio e zucchero era la colazione di chi lavorava nei campi. Il progetto parte da questa abitudine e accompagna i ragazzi lungo tutta la filiera, dal grano alla farina fino al lavoro nei forni, chiedendo poi a loro di raccontare quello che hanno visto e ascoltato.

Si comincia giovedì 29 ottobre con le classi della primaria, attese nei panifici “Il profumo del pane”, “Il forno dei Sapori” e “Panificio Monti”. Qui i bambini lavoreranno con grano e farina in un laboratorio pratico e sentiranno dai fornai la storia delle loro attività e i segreti del mestiere. Il materiale raccolto durante le visite diventerà la base per disegni, collage, pitture, poesie e illustrazioni, che saranno esposti in una mostra aperta alla cittadinanza nei giorni del festival. Le due giornate dedicate ai più piccoli, tra esperienze sensoriali e laboratori, puntano a costruire identità e memoria attorno al prodotto che fa conoscere Cerchiara di Calabria in Italia e nel mondo. Il festival culminerà poi il 31 ottobre con una grande festa di piazza per le strade del borgo, con forni e frantoi aperti, un percorso del gusto da scoprire e assaggiare, musica e artisti di strada ad animare il centro storico del paese del pane.